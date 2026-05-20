881 قتيلاً و2621 جريحاً حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار

قطاع غزة 1 881 قتيلاً و2621 جريحاً حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار

القدس المحتلة-سانا

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 881 قتيلاً و2621 جريحاً، وذلك منذ وقف إطلاق النار في الـ 11 من تشرين الأول الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن المصادر قولها: إن “مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيداً واحداً و16 إصابة”، ليرتفع بذلك إجمالي الضحايا إلى 881 قتيلاً و2621 مصاباً.

وأشارت المصادر إلى أنه منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من تشرين الأول 2023 بلغت حصيلة الضحايا 72773 قتيلاً و172.723 مصاباً، فيما جرى انتشال 776 جثماناً.

ولفتت إلى أنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم”.

كوريا الجنوبية: إطلاق نحو 10 صواريخ باليستية كورية شمالية باتجاه بحر اليابان
ناشط برازيلي: تعرّضت للتعذيب وشهدت انتهاكات بحق أسرى فلسطينيين خلال احتجازي في إسرائيل
مباحثات مصرية سودانية حول مستجدات الأوضاع في السودان
محدّث- الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة ويهدم مشفى الجولان القديم
الكويت: إصابة اثنين من منتسبي الطوارئ الطبية بسقوط شظايا على مركز إسعاف
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك