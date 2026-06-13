البرلمان العربي يدين الحملات الإعلامية المضللة والمسيئة ضد الإمارات وقطر

القاهرة-سانا

أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي اليوم السبت، الحملات الإعلامية المضللة والمسيئة التي تستهدف الإمارات العربية المتحدة وقطر، مؤكداً أن التضامن العربي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية تمثل ركائز أساسية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وأوضح اليماحي في منشور له على منصة إكس أن ما يتم تداوله من تقارير ومزاعم إعلامية مضللة تفتقر إلى الدقة والموضوعية، ويستهدف البلدين في محاولة بائسة للنيل من جهودهما ومكانتهما ودورهما الفاعل في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن مثل هذه الطروحات لا تخدم مصالح شعوب المنطقة، وتسهم في إثارة البلبلة وتشويه الحقائق، في وقت تتطلب فيه التحديات الراهنة تعزيز التعاون والتكاتف بين الدول العربية لمواجهة الأزمات وترسيخ مقومات التنمية والسلام.

ولفت اليماحي إلى أن الإمارات وقطر اضطلعتا بأدوار مهمة في دعم المبادرات والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاعات ومعالجة الأزمات، بما يعكس التزاماً واضحاً بمبادئ التعاون والشراكة والعمل المشترك من أجل تحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة، مشدداً على رفض البرلمان العربي التام والمطلق لحملات التضليل الإعلامي ومحاولات بث الفرقة.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أدان في وقت سباق اليوم، بأشد العبارات، الحملات الإعلامية المضللة التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، منوهاً بدورهما البنّاء في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

يذكر أن قطر والإمارات أعلنتا أمس الجمعة، رفضهما الادعاءات التي نشرتها صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية ووسائل إعلام دولية، حول وجود تنسيق لهما مع طهران حول القرارات التشغيلية المتعلقة بإنتاج الطاقة أو نقل أو تحويل أي مبالغ منهما إلى إيران، بهدف التأثير على مسار الأحداث بالمنطقة، مؤكدتين أن هذه الادعاءات باطلة وهدفها تقويض جهود الوساطة لإنهاء الصراع في المنطقة.