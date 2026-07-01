فرنسا تحدد رسمياً موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027

باريس-سانا

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية “مود بريجون” ‌اليوم الأربعاء، تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي ستجري خلال جولتين.

ونقلت رويترز عن “بريجون” قولها عقب اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي: إن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري ⁠في الـ18 من نيسان عام 2027، وتليها الجولة الثانية في الثاني من شهر أيار من العام ذاته”.

ويأتي الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة في وقت يزيد فيه ارتفاع عدد المرشحين من ⁠احتمالات إجراء جولة ثانية تهيمن عليها أطراف سياسية متطرفة، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تقدّم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، في حين يتعذر على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الترشح لولاية جديدة بعد إكماله ولايتين متتاليتين.

وبموجب الدستور الفرنسي، يجب إجراء الانتخابات الرئاسية خلال فترة تتراوح بين 20 و35 يوماً قبل انتهاء الولاية الرئاسية الحالية الممتدة خمس سنوات، والتي بدأت في الـ14 من أيار عام 2022.

ويُنتخب الرئيس الفرنسي بالاقتراع العام المباشر وفق نظام الجولتين، بحيث يفوز المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الجولة الأولى، وفي حال عدم تحقق ذلك، يتنافس المرشحان الحاصلان على أعلى الأصوات في جولة ثانية تُجرى بعد أسبوعين.