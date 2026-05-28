11 حالة وفاة محتملة بانفجار مصنع للورق يحتوي مواد كيميائية في واشنطن

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات المحلية بولاية واشنطن الأمريكية، أمس الأربعاء أنها استأنفت البحث عن تسعة أشخاص يُفترض أنهم لقوا حتفهم في مصنع للورق، لترتفع الحصيلة إلى 11 حالة وفاة محتملة، بعد وفاة شخص آخر كان مصاباً، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن السلطات.

وكان خزان كيميائي انفجر أول أمس الثلاثاء، في واحدة من أكثر حوادث العمل دموية في الولايات المتحدة منذ سنوات.

وقالت السلطات: إنه لا أمل في العثور على المزيد من الناجين بعد عطل الخزان الذي وقع في شركة نيبون دايناويف للتغليف في لونغفيو، والذي أسفر أيضاً عن إصابة ثمانية أشخاص آخرين، بينهم رجل إطفاء تلقى العلاج وغادر المستشفى.

وقال مسؤولون: إن خزان مصنع الورق قد تسرب منه أكثر 1.9 مليون لتر من “السائل الأبيض”، وهو خليط كيميائي شديد التدمير يستخدم في صناعة الورق.

وأفادت السلطات بأن التسرب لم يؤثر على سلامة الهواء ومياه الشرب في لونغفيو، وهي مدينة تقع على نهر كولومبيا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 40 ألف نسمة، وترتبط ارتباطا وثيقا بصناعات الورق والأخشاب في ولايتي واشنطن وأوريغون.

وإذا تأكدت الوفيات الـ 11، فسيكون ذلك أحد أكثر الحوادث الصناعية دموية في الولايات المتحدة في العقود الأخيرة.