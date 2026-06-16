التجارة الداخلية تجري جولة ميدانية لمتابعة استلام محصول القمح في مراكز الحبوب بالحسكة

الحسكة-سانا

أجرى معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحسكة حسام جويد، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية على عدد من مراكز وصوامع الحبوب في المحافظة، شملت مراكز الحسكة غويران والطواريج وكبكا، إضافة إلى صوامع القامشلي، وذلك لمتابعة سير عمليات استلام محصول القمح للموسم التسويقي 2026.

وذكرت مديرية إعلام الحسكة أن جويد التقى عدداً من المزارعين واستمع إلى ملاحظاتهم المتعلقة بعمليات التسويق، مؤكداً أهمية معالجة الصعوبات، وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان حسن سير عمليات الاستلام، وإنجاح الموسم التسويقي الحالي.

كما تضمنت الجولة الاطلاع على آلية الاستلام ومستوى الجاهزية في المراكز، ومتابعة مراحل التسويق والتخزين، بما يضمن انسيابية الإجراءات، وسرعة إنجاز معاملات المزارعين.

وبحسب بيانات مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة، بلغت المساحات المزروعة بمحصول القمح للموسم الحالي 463 ألفاً و500 هكتار من الأراضي المروية والبعلية، فيما يُتوقع أن يتجاوز الإنتاج الإجمالي مليوناً و25 ألف طن، فيما يُقدَّر إنتاج محصول الشعير بنحو 609 آلاف طن.