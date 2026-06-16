اتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر يحذر من استمرار تفشي إيبولا في ‏الكونغو لمدة عام

نيروبي-سانا
قال مدير العمليات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر برونو ميشون اليوم الثلاثاء، إن تفشي وباء إيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية لم يبلغ ذروته بعد، محذراً من استمراره لمدة عام.
ونقلت رويترز عن ميشون قوله للصحفيين عبر اتصال بالفيديو من شرق الكونغو: “من الصعب جداً تحديد مدى انتشار الوباء بدقة، لكنني أعتقد أننا لم نبلغ الذروة بعد”، مضيفاً، “نخشى أن يستمر الوضع لمدة عام قبل التمكن من القضاء على المرض”.
وتم الإبلاغ عن أكثر من 800 إصابة بسلالة “بونديبوجيو” النادرة من الفيروس، التي لا يتوافر لها لقاح أو علاج معتمد في الكونغو الديمقراطية، فيما أسفرت عن 192 حالة وفاة، فيما تشير بيانات حكومية إلى أن المرض، الذي ينتقل عبر سوائل الجسم حتى بعد الوفاة، ينتشر بسرعة في ثلاثة أقاليم.
يشار إلى أن جهود الاستجابة للوباء تواجه عقبات عدة، من بينها نقص مراكز العلاج، ومقاومة بعض المجتمعات لتطبيق الإجراءات الصحية الصارمة، في حين يؤكد مسؤولون صحيون أن الحجم الحقيقي للأزمة لا يزال غير معروف، رغم مرور أكثر من شهر على إعلان تفشي المرض.