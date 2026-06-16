اتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر يحذر من استمرار تفشي إيبولا في ‏الكونغو لمدة عام

نيروبي-سانا‏

قال مدير العمليات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب ‏الأحمر والهلال ‏الأحمر ‏برونو ميشون ‏اليوم الثلاثاء، إن تفشي وباء إيبولا في شرق ‏الكونغو ‏الديمقراطية لم يبلغ ذروته بعد، محذراً من استمراره لمدة عام.‏

ونقلت رويترز عن ميشون قوله للصحفيين عبر اتصال بالفيديو ‏من شرق ‏الكونغو: “من الصعب جداً تحديد مدى انتشار الوباء بدقة، لكنني ‏أعتقد أننا لم ‏نبلغ الذروة بعد”، مضيفاً، “نخشى أن يستمر الوضع لمدة عام قبل التمكن من ‏القضاء ‏على المرض”.‏

وتم الإبلاغ عن أكثر من 800 إصابة بسلالة “بونديبوجيو” النادرة من ‌‏الفيروس، التي لا يتوافر لها لقاح أو علاج معتمد في الكونغو الديمقراطية، ‌‏فيما أسفرت عن 192 حالة وفاة، فيما تشير بيانات حكومية إلى أن ‏المرض، ‏الذي ينتقل عبر سوائل الجسم حتى بعد الوفاة، ينتشر بسرعة في ‏ثلاثة أقاليم.‏

يشار إلى أن جهود الاستجابة للوباء تواجه عقبات عدة، من بينها نقص ‌‏مراكز العلاج، ومقاومة بعض المجتمعات لتطبيق الإجراءات الصحية ‌‏الصارمة، في حين يؤكد مسؤولون صحيون أن الحجم الحقيقي للأزمة لا ‌‏يزال غير معروف، رغم مرور أكثر من شهر على إعلان تفشي المرض.‏