أنقرة تؤكد مواصلة دورها في الربط الإقليمي والتعاون الاقتصادي مع الرياض

أنقر-سانا

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أن بلاده تواصل دورها كفاعل قوي في الربط الإقليمي والتعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن التعاون بين أنقرة والرياض في مجالات النقل واللوجستيات يعكس السياسة الخارجية التي تنتهجها بلاده.

ونقلت وكالة الأناضول عن دوران قوله اليوم الخميس في تدوينة نشرها عبر منصة “إن سوسيال” التركية: “إن ممرات النقل البديلة التي تم تطويرها استجابة للأزمات الإقليمية تدعم الاستقرار والديمومة الاقتصادية”، معتبراً أن الطرق التي جمعت بين الحضارات في الماضي، تنقل اليوم التجارة والتنمية والازدهار إلى المستقبل عبر ممرات نقل جديدة.

وأوضح دوران أن السياسة الخارجية لبلاده تعتمد على ما سماه “الدبلوماسية الرؤيوية” القائمة على ممارسة استراتيجية واستشرافية والقدرة على قراءة التحولات العالمية وتصميم حلول استباقية، لافتاً إلى أن أنقرة ستواصل العمل على تعزيز الربط الإقليمي وفتح آفاق جديدة للفرص على أساس التعاون والتنمية المشتركة والمكاسب المتبادلة.

وكان وزير التجارة التركي عمر بولاط أكد مؤخراً على الأهمية الحيوية لممر النقل البري بين بلدان تركيا وسوريا والأردن والسعودية، مشيراً إلى أن التجارة العابرة “الترانزيت” عبر هذا المحور باتت تشكل شرياناً رئيسياً يربط حركة البضائع بين تركيا وسوريا وصولاً إلى دول الخليج، وذلك في إطار الاستجابة للتطورات الاقتصادية الإقليمية وتأمين مسارات بديلة ومستدامة للتجارة والتنمية في المنطقة.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين أنقرة والرياض تنامياً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث يسعى الجانبان إلى تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية عبر إطلاق ممرات نقل بديلة، ومشاريع لوجستية مشتركة تهدف إلى ربط أسواق الشرق الأوسط بالقارة الأوروبية.