إصابة عدة أشخاص جراء اعتداء إيراني على مطار الكويت الدولي

الكويت-سانا

أصيب عدد من الأشخاص اليوم الأربعاء جراء اعتداء إيراني استهدف مطار الكويت الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان قوله: إن طائرات مسيّرة معادية استهدفت مبنى الركاب «تي1» بمطار الكويت الدولي، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى، وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكد أن القوات المسلحة تتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية، وهي في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي مستجدات.

إلى ذلك أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تفعيل خطة الطوارئ في المطار وتعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة إلى حين استكمال الإجراءات اللازمة، والتأكد من جاهزية المطار لاستئناف عملياته التشغيلية.

وأضافت: إن الفرق الفنية باشرت معاينة وتقييم الأضرار التي لحقت بالمرافق والمنظومات التشغيلية، تمهيداً لإصلاحها وإعادة تأهيلها.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية ”سنتكوم”، أمس الثلاثاء، أن قواتها أحبطت هجمات صاروخية باليستية إيرانية وأخرى بطائرات مسيرة، جرى إطلاقها باتجاه دول في منطقة الخليج العربي.