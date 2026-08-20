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القوات اليمنية تنفذ 81 عملية ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة 

photo 2026 08 20 19 16 21 القوات اليمنية تنفذ 81 عملية ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة 
مصدر الصورة-وكالة الأنباء اليمنية

عدن-سانا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 81 عملية عسكرية خلال الساعات الـ24 الماضية ضد مواقع ومصادر تهديد تابعة لميليشيا الحوثي على مختلف الجبهات، مؤكدة تحييد قادة ميدانيين وتدمير معدات وآليات.

وأوضح الناطق العسكري العقيد الركن ماجد النزيلي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الخميس، أن العمليات تأتي رداً على اعتداءات الحوثيين على الأعيان المدنيّة والمصالح اليمنية، بما في ذلك استهداف ميناء الضبة ووقف تصدير النفط، ما انعكس على الموارد الحكومية.

واتهم النزيلي الميليشيا بتعطيل المرافق الحيوية وتدمير مطار صنعاء وطائرات الخطوط اليمنية، واستهداف موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إضافة إلى مهاجمة سفن تحمل مواد غذائية وضرب مناطق سكنية ومخيمات نازحين.

وكان النزيلي أكد السبت الماضي، أن القوات المسلحة لن تسمح لميليشيا الحوثي بتحويل المنشآت المدنية ومصالح اليمنيين إلى أهداف مستباحة، مشدداً على أن استهداف ميناء المخا بصواريخ باليستية لن يمر دون عقاب، وسيواجه برد رادع يتناسب مع حجم التهديد والجرائم المرتكبة.

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