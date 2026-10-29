دمشق-سانا

تأخذ زاوية عين على السينما قرّاءها هذا الأسبوع في جولة بين أحدث الأفلام المعروضة في صالات السينما السورية، حيث تتنوع الأفلام الأربعة الحديثة المعروضة بين الكوميديا والرومانسية والرعب والتشويق، وتقدم حكايات تجمع العلاقات العاطفية والمواقف غير المتوقعة والمخاطر التي تهدد حياة الشخصيات.

الفيلم: ولا كان عالبال

النوع: كوميديا ورومانسية.

فيلم عن مرشد سياحي يواجه مواقف غير متوقعة في الأقصر.

بلد الإنتاج: مصر.

الإخراج: أحمد عماد.

التأليف: إياد صالح.

البطولة: نور النبوي، ياسمينا العبد، أشرف عبد الباقي، مروان المسلماني، جود السفياني.

قصة الفيلم: تدور أحداث الفيلم في مدينة الأقصر حول شاب يعمل مرشداً سياحياً، يجد نفسه مسؤولاً عن فوج سياحي متعدد الجنسيات، ويواجه مواقف كوميدية بسبب اختلاف اللغات والثقافات، وخلال جولاته، تنشأ قصة حب غير متوقعة بينه وبين إحدى السائحات.

يعرض في: سينما سيتي بدمشق وسينما الزهراء بحلب.

·الفيلم: لغة الحب

النوع: رومانسي ودراما.

فيلم عن كاتبة تواجه تعقيدات عاطفية بعد فشل خطوبتها.

بلد الإنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية.

الإخراج: جوي باور.

التأليف: جوي باور.

البطولة: كلوي غرايس موريتز، إيزابيل ماي، ماني جاسينتو، أنتوني راموس، لوكاس غيج، بيلي لورد.

قصة الفيلم: تدور الأحداث حول لويزا، وهي كاتبة طموحة تبدأ العمل في كتابة عهود الزواج بعد فشل خطوبتها، قبل أن تكتشف أن أحد عملائها يستعد للزواج من وارن، صديقها المقرب سابقاً والشخص الذي كانت تكن له مشاعر منذ أيام الجامعة، لتجد نفسها وسط تعقيدات عاطفية متشابكة.

يعرض في: سينما الزهراء بحلب.

الفيلم: الزاحفون

النوع: رعب وتشويق.

فيلم عن مجمع سكني محاصر بالعناكب السامة.

بلد الإنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية.

الإخراج: أنخيل غوميز هيرنانديز.

التأليف: جيسون روثويل.

البطولة: ماتيلدا لوتز، غريغ سولكين، كريس روجرز، ميلينا ماتيوس، ويليام ميلر، إيلينا سانز.

قصة الفيلم: تدور الأحداث داخل مجمع سكني يدعى باراديسو بالمز، حيث تكتشف مديرة المبنى انتشار عناكب سامة وقاتلة، ما يؤدي إلى فرض الحجر على المجمع ومحاصرة السكان داخله، وتحاول المديرة مساعدة السكان على النجاة مستفيدة من معرفتها بتفاصيل المبنى مع تصاعد الخطر وانتشار العناكب.

يعرض في: سينما الزهراء بحلب.

·الفيلم: الدائرة

النوع: تشويق وإثارة.

فيلم عن عالمة أنثروبولوجيا تكشف أسرار اختفاء والدها.

بلد الإنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية.

الإخراج: جوردان داوني.

التأليف: جوردان داوني وكيفن ستيوارت.

البطولة: ديبورا آن وول، جيفري دونوفان، غريتشين كوربيت، ويل هوكمان، جاك دولان، كارل دبليو كرودب، جيب بيري، ديفيد مايرز غريغوري، فيليب أندريه بوتيلو.

قصة الفيلم: تدور الأحداث حول ميغ، وهي امرأة تعمل في مجال الأنثروبولوجيا الجنائية، تبدأ البحث في ماضي والدها بعد العثور على جثته في موقع جريمة مروعة بعد 36 عاماً على اختفائه، وتقودها التحقيقات إلى أسرار غامضة مرتبطة بحياة والدها والظروف المحيطة باختفائه.

يعرض في: سينما الزهراء بحلب.