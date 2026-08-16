ارتفاع عدد قتلى زلزال إندونيسيا إلى 51 وإجلاء أكثر من 5000 شخص

جاكرتا-سانا‏

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم الأحد ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق ‏البلاد بقوة 7.7 درجات إلى 51 قتيلاً، فيما تم إجلاء أكثر من 5000 شخص، بعد أن ‏تسبب الزلزال بانهيارات أرضية وقطع عدد من الطرق.‏

ونقلت وكالة رويترز عن نائب وزير الصحة الإندونيسي بنيامين باولوس أوكتافيانوس ‏قوله: إن 36 شخصاً أصيبوا بجروح خطيرة، فيما أصيب 77 آخرون بجروح طفيفة ‏جراء الزلزال الذي وقع صباح أمس السبت في إقليم نوسا تينجارا الشرقية.‏

وتبع الزلزال نحو 341 هزة ارتدادية، ما جعله الأكثر فتكاً في إندونيسيا منذ زلزال عام ‌‏2022، بينما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين وانتشال الضحايا من تحت ‏الأنقاض.‏

وأفادت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية بأن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى أجزاء ‏من مدينة ماوميري بعد أن كانت معزولة بسبب الانهيارات الأرضية، مشيرة إلى أن ‏عمليات البحث مستمرة عن أشخاص عالقين تحت الأنقاض، وأن أكثر من 1300 منزل ‏تضرر جراء الزلزال.‏

وكانت هيئة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية أكدت أن الزلزال بلغت قوته 7.7 ‏درجات ووقع على عمق 15 كيلومتراً، وأصدرت في أعقابه تحذيراً من احتمال حدوث ‏أمواج تسونامي. ‏