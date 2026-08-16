ارتفاع عدد قتلى زلزال إندونيسيا إلى 51 وإجلاء أكثر من 5000 شخص

جاكرتا-سانا
أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم الأحد ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد بقوة 7.7 درجات إلى 51 قتيلاً، فيما تم إجلاء أكثر من 5000 شخص، بعد أن تسبب الزلزال بانهيارات أرضية وقطع عدد من الطرق.
ونقلت وكالة رويترز عن نائب وزير الصحة الإندونيسي بنيامين باولوس أوكتافيانوس قوله: إن 36 شخصاً أصيبوا بجروح خطيرة، فيما أصيب 77 آخرون بجروح طفيفة جراء الزلزال الذي وقع صباح أمس السبت في إقليم نوسا تينجارا الشرقية.
وتبع الزلزال نحو 341 هزة ارتدادية، ما جعله الأكثر فتكاً في إندونيسيا منذ زلزال عام 2022، بينما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.
وأفادت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية بأن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى أجزاء من مدينة ماوميري بعد أن كانت معزولة بسبب الانهيارات الأرضية، مشيرة إلى أن عمليات البحث مستمرة عن أشخاص عالقين تحت الأنقاض، وأن أكثر من 1300 منزل تضرر جراء الزلزال.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية أكدت أن الزلزال بلغت قوته 7.7 درجات ووقع على عمق 15 كيلومتراً، وأصدرت في أعقابه تحذيراً من احتمال حدوث أمواج تسونامي.