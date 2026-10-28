هطولات مطرية وفيضانات في مناطق عدّة والدفاع المدني يدعو للالتزام بإرشادات السلامة

دمشق-سانا

تشهد أجزاء واسعة من الرقة والحسكة ودير الزور وشرق حمص وحماة وحلب هطولات مطرية ‏رعدية تترافق مع تساقط البرد مع حركة رياح هابطة قوية، نتيجة حالة الاضطراب الجوي التي تشهدها ‏سوريا حالياً.‏

وأكد الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في تحذير له اليوم الأربعاء عبر قناته على ‏التلغرام أن هذه الهطولات تسببت بحدوث فيضانات وسيول في تلك المناطق مع جريان للأودية وقطع ‏للطرقات.‏

تعليمات وإرشادات

دعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات ‏والتعليمات التالية:‏

‏· تجنب المناطق المنخفضة ومجاري الأودية عند حدوث هطولات غزيرة.‏

‏· عدم المخاطرة وقطع أي مجرى مائي مهما بدت نسب المياه منخفضة.‏

‏· تجنب السير في الطرقات التي غمرتها المياه أو غطتها حبات البرد.‏

‏· تجنب السير في الطرقات الزراعية.‏

‏· عدم الاقتراب من أي مجرى مائي وذلك لتجنب خطر الانزلاق والسقوط، وحماية الأطفال وكبار ‏السن والنساء وذوي الإعاقة من الاقتراب من مجاري السيول.‏

‏· عدم المخاطرة بالتصوير أو الاقتراب لمشاهدة السيول.‏

‏· الابتعاد عن الجسور المبنية فوق المجاري المائية في حال شهدت جريان قوياً وكبيراً للمياه وعدم ‏المجازفة بعبورها بالآليات.‏

‏· عدم إيقاف السيارات في مناطق منخفضة أو قرب المجاري المائية.‏

‏· تخفيف السرعة على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية غزيرة.‏

‏· عدم الوقوف قرب الأشجار المنفردة أو أبراج الكهرباء أو في الأماكن المرتفعة أثناء العواصف ‏الرعدية القوية.‏

‏· تجنب التصوير والامتناع عن استعمال الهواتف المحمولة تحت العواصف الرعدية القوية.‏

‏· فصل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الحساسة ومنظومات الطاقة الشمسية أثناء العواصف ‏الرعدية.‏

‏· تثبيت الخيام والأشياء القابلة للتطاير والسقوط بفعل هبات الرياح القوية.‏

‏· عدم الاقتراب من المباني والجدران المتصدعة.‏

وبين الدفاع المدني أنه يمكن التواصل مع فرقه لطلب الإنقاذ والإسعاف والإطفاء، والمساعدة في ‏حالات الطوارئ والحوادث المرورية عبر الأرقام الموجودة في الرابط التالي:‏

https://www.facebook.com/SyriaCivilDefense/posts/pfbid02pch6122ZaRfTEjxEZJPAszSNTEz9Ngsjy3XgPW1uaup4L7SQzLF3BpqXaagfaWMzl

وتتأثر سوريا حالياً باضطراب جوي يترافق مع هطولات مطرية غزيرة وعواصف ‏رعدية قوية، مع ‏احتمال مرتفع لتساقط حبات البَرَد وهبوب رياح هابطة شديدة، بدأ ‏عصر أمس الثلاثاء، ويستمر ‏حتى فجر السبت الموافق لـ 31 تشرين الأول، وفق التوقعات ‏الجوية.‏

وفي هذا الإطار، استجابت الفرق الميدانية في مديريات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث يوم أمس لعدد ‌‏من البلاغات والحوادث الناجمة عن الأحوال الجوية السائدة في محافظات ريف دمشق ‏وطرطوس ‏ودرعا.‏

وتركزت تدخلات الفرق على معالجة آثار الهطولات المطرية ‏والعواصف الهوائية، وشفط تجمعات ‏المياه من المنازل والطرقات وفتح الطرق ‏المتضررة، وإزالة العوائق والأشجار المتساقطة إلى جانب تنفيذ ‏عمليات إنقاذ واستجابة ‏طارئة لحادث سير.‏