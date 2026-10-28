هطولات مطرية وفيضانات في مناطق عدّة والدفاع المدني يدعو للالتزام بإرشادات السلامة

دمشق-سانا
تشهد أجزاء واسعة من الرقة والحسكة ودير الزور وشرق حمص وحماة وحلب هطولات مطرية رعدية تترافق مع تساقط البرد مع حركة رياح هابطة قوية، نتيجة حالة الاضطراب الجوي التي تشهدها سوريا حالياً.
وأكد الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في تحذير له اليوم الأربعاء عبر قناته على التلغرام أن هذه الهطولات تسببت بحدوث فيضانات وسيول في تلك المناطق مع جريان للأودية وقطع للطرقات.
تعليمات وإرشادات
دعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات التالية:
· تجنب المناطق المنخفضة ومجاري الأودية عند حدوث هطولات غزيرة.
· عدم المخاطرة وقطع أي مجرى مائي مهما بدت نسب المياه منخفضة.
· تجنب السير في الطرقات التي غمرتها المياه أو غطتها حبات البرد.
· تجنب السير في الطرقات الزراعية.
· عدم الاقتراب من أي مجرى مائي وذلك لتجنب خطر الانزلاق والسقوط، وحماية الأطفال وكبار السن والنساء وذوي الإعاقة من الاقتراب من مجاري السيول.
· عدم المخاطرة بالتصوير أو الاقتراب لمشاهدة السيول.
· الابتعاد عن الجسور المبنية فوق المجاري المائية في حال شهدت جريان قوياً وكبيراً للمياه وعدم المجازفة بعبورها بالآليات.
· عدم إيقاف السيارات في مناطق منخفضة أو قرب المجاري المائية.
· تخفيف السرعة على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية غزيرة.
· عدم الوقوف قرب الأشجار المنفردة أو أبراج الكهرباء أو في الأماكن المرتفعة أثناء العواصف الرعدية القوية.
· تجنب التصوير والامتناع عن استعمال الهواتف المحمولة تحت العواصف الرعدية القوية.
· فصل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الحساسة ومنظومات الطاقة الشمسية أثناء العواصف الرعدية.
· تثبيت الخيام والأشياء القابلة للتطاير والسقوط بفعل هبات الرياح القوية.
· عدم الاقتراب من المباني والجدران المتصدعة.
وبين الدفاع المدني أنه يمكن التواصل مع فرقه لطلب الإنقاذ والإسعاف والإطفاء، والمساعدة في حالات الطوارئ والحوادث المرورية عبر الأرقام الموجودة في الرابط التالي:
https://www.facebook.com/SyriaCivilDefense/posts/pfbid02pch6122ZaRfTEjxEZJPAszSNTEz9Ngsjy3XgPW1uaup4L7SQzLF3BpqXaagfaWMzl
وتتأثر سوريا حالياً باضطراب جوي يترافق مع هطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية قوية، مع احتمال مرتفع لتساقط حبات البَرَد وهبوب رياح هابطة شديدة، بدأ عصر أمس الثلاثاء، ويستمر حتى فجر السبت الموافق لـ 31 تشرين الأول، وفق التوقعات الجوية.
وفي هذا الإطار، استجابت الفرق الميدانية في مديريات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث يوم أمس لعدد من البلاغات والحوادث الناجمة عن الأحوال الجوية السائدة في محافظات ريف دمشق وطرطوس ودرعا.
وتركزت تدخلات الفرق على معالجة آثار الهطولات المطرية والعواصف الهوائية، وشفط تجمعات المياه من المنازل والطرقات وفتح الطرق المتضررة، وإزالة العوائق والأشجار المتساقطة إلى جانب تنفيذ عمليات إنقاذ واستجابة طارئة لحادث سير.