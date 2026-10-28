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تأجيل مباريات كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد تصادم قطارين

1990072 1616605866 تأجيل مباريات كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد تصادم قطارين
شعار بطولة كأس ملك إسبانيا-وكالة رويترز

مدريد-سانا

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل مباريات الدور ‌الأول من كأس الملك، البالغ عددها 24 مباراة ‏والمقررة اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم قطارين أودى بحياة ما لا يقل عن ⁠30 شخصاً.‏

وأوضح الاتحاد الإسباني ⁠أن قرار التأجيل جاء “تعبيراً عن الاحترام والتضامن مع جميع الضحايا”، ‏مؤكداً أن المواعيد ⁠الجديدة للمباريات ستحدد وتعلن قريباً.‏

ونقلت رويترز عن سلطات إقليم كاستيا لا مانتشا الإسباني إن ما لا يقل عن 30 شخصاً لقوا حتفهم ‏في اصطدام قطارين فائقي السرعة بالإقليم اليوم الأربعاء، وهو ثاني حادث ‌مميت ⁠يقع خلال أقل من ‏عام على الخط الذي يربط مدريد بمنطقة الأندلس في الجنوب.‏

وأدى الحادث إلى تعطيل خدمات السكك ⁠الحديدية بين مدريد ومنطقة الأندلس، مما أثر على تنقلات ‏عدة فرق ومشجعيها.‏

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