الاتحاد البرلماني العربي يدين الاعتداءات الإيرانية ويطالب بوقف الانتهاكات في لبنان وفلسطين

الرياض-سانا

أدان الاتحاد البرلماني العربي اليوم الخميس بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومرافقها الحيوية، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار شعوبها، ومخالفة واضحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن البيان الختامي لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي التاسع والثلاثين، الذي عُقد افتراضياً في السعودية، تأكيد الاتحاد على تضامنه الكامل مع الدول العربية التي تعرضت لتلك الاعتداءات، ودعمه لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها الوطني، مشدداً على أن أمن الدول العربية كل لا يتجزأ، وأن المساس بأي دولة هو مساس بالأمن القومي العربي برمته.



كما أدان الاتحاد الإجراءات الإيرانية غير القانونية التي تستهدف تقييد حرية الملاحة في مضيق هرمز، مطالباً بضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية وفق أحكام القانون الدولي.



وفي الشأن الفلسطيني، جدد الاتحاد تمسكه بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، مديناً في الوقت ذاته استمرار الاحتلال الإسرائيلي وجميع أشكال العدوان والجرائم ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك سياسة الاستيطان والتهجير القسري والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى، ومؤكداً رفضه لأي محاولات لفرض وقائع جديدة أو تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.



وبخصوص لبنان، أدان الاتحاد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، معتبراً أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية، ومؤكداً تضامنه الكامل مع لبنان، مع دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات والحفاظ على أمن لبنان واستقراره.



وشدد الاتحاد في ختام بيانه على ضرورة التضامن العربي ووحدة الصف كركيزة أساسية لصون الأمن القومي العربي ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية، داعياً إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لحشد المواقف الإقليمية والدولية الرافضة لأي اعتداء على الدول العربية.



يُذكر أن أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي عُقدت افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي في المملكة العربية السعودية على مدى يومين، بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.