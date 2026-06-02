عاصفة استوائية تشلّ حركة النقل في اليابان وتدفع لإخلاءات واسعة

طوكيو-سانا

أصيب تسعة أشخاص اليوم الثلاثاء، جراء عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو العاصمة طوكيو.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الناطق الرسمي باسم الحكومة اليابانية مينورو كيهارا قوله: إن العاصفة “جانغمي” المصنفة حالياً عاصفة استوائية شديدة، تسببت بإصابة تسعة أشخاص في جزيرة أوكيناوا، وذلك في حوادث سقوط بسبب الرياح وتطاير أجسام على السيارات، فيما انقطعت الكهرباء عن نحو 50 ألف منزل، وتعطّلت مئات الرحلات الجوية.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات، مع تحرك الإعصار “جانغمي”، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم، نحو الشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا أمس الإثنين.

كما دعت السلطات المحلية سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو، والبالغ عددهم نحو 390 ألف نسمة، إلى إخلاء منازلهم، وفي أوكيناوا، أظهرت مشاهد عرضتها وسائل الإعلام المحلية أمطاراً غزيرة ورياحاً عاتية اقتلعت شجرة طولها 10 أمتار.

وفي طوكيو المتوقع أن تصل إليها العاصفة غداً الأربعاء، بثت شركات النقل العام رسائل تحذيرية بشأن احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل.

وألغت أكبر شركتي طيران في اليابان، “اول نيبون إيرويز” و”جابان إيرلاينز”، نحو 600 رحلة جوية كانت مقررة من الإثنين إلى الأربعاء.