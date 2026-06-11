إخلاء عدة طوابق في مبنى البنتاغون بعد رصد مشكلة تتعلق بجودة الهواء واحتمال وجود مواد خطرة

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الخميس، إغلاق عدة طوابق وممرات داخل مبنى وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون“، استجابة لحالة تتعلق بوجود مواد خطرة محتملة في الهواء، ما استدعى اتخاذ تدابير احترازية، بينما يعمل المسؤولون على تحديد مصدر المشكلة ومدى انتشارها.

ونقلت شبكة “ABC News” الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل قوله في بيان: إن “الأنظمة داخل البنتاغون رصدت مشكلة في جودة الهواء تستدعي اتخاذ تدابير احترازية لحين تحديد مدى خطورة الوضع”، موضحاً أن “البنتاغون يمتلك أنظمة متطورة لضمان سلامة المبنى وشاغليه، وقد رصدت هذه الأنظمة مشكلة في جودة الهواء تستدعي اتخاذ تدابير احترازية ريثما نحدد مدى خطورتها”.

وأضاف: إن “الوزارة تطبق بروتوكولات الحماية المعتادة، بما في ذلك أمر البقاء في أماكنهم للمتواجدين في المنطقة المتضررة”، مشيراً إلى أن “فرق الاستجابة موجودة وجاهزة لتقديم الدعم للمتواجدين في المبنى”.

وأكدت إدارة الإطفاء والإنقاذ في أرلينغتون أنها “تعمل حالياً في مقر البنتاغون دعماً لفريق المواد الخطرة التابع لوكالة حماية قوات البنتاغون”، كما أشارت خدمات الطوارئ الطبية إلى أن” فريق المواد الخطرة التابع لإدارة الإطفاء في مقاطعة أرلينغتون يعمل في البنتاغون مع حادث يتعلق بمواد خطرة”.

ووفقاً لما قاله المتحدث باسم إدارة الإطفاء النقيب جيمي جيل، فإن “فرقة الاستجابة للمواد الخطرة التابعة لوكالة حماية القوة في البنتاغون تتعامل مع الحادث بمساعدة إدارة الإطفاء في مقاطعة أرلينغتون”.

وبحسب ما أفادت به مصادر فإنه “تم إغلاق الطوابق من الثاني إلى الخامس في الممرات من الرابع إلى السابع داخل مجمع البنتاغون”، مشيرة إلى أن “عناصر الشرطة في المبنى ترتدي أقنعة غاز ومعدات كاملة للحماية من المواد الكيميائية”.

يذكر أن مقر وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” يقع في مقاطعة أرلينغتون بولاية فرجينيا بالقرب من واشنطن العاصمة، ويجمع قيادات الجيش والبحرية والقوات الجوية، ويضم مكاتب نحو 23 ألف موظف بين عسكري ومدني لإدارة الشؤون الأمنية والعمليات الحربية، ويتألف من 5 طوابق فوق مستوى سطح الأرض، وطابقين تسوية تحت الأرض، وخمسة ممرات حلقية لكل طابق، كما توجد فيه مراكز تسوق ومطاعم ومواقف سيارات لطائرات الهليكوبتر.