مقتل 3 أشخاص في ضربة أميركية استهدفت زورقاً يشتبه بارتباطه بتهريب المخدرات

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأميركي، مقتل ثلاثة أشخاص في ضربة استهدفت زورقاً في شرق المحيط الهادئ، يُشتبه بارتباطه بتهريب المخدرات.

ونقلت فرانس برس عن القيادة العسكرية الأميركية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، قولها في بيان نشرته أمس السبت: إن الزورق كان يبحر في مسارات معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة رجال يُشتبه في انتمائهم إلى شبكات تهريب المخدرات.

وحسب إحصاء أوردته وكالة فرانس برس، فقد بلغ عدد القتلى جراء هذه ‏العمليات نحو 200 شخص على الأقل.‏

وأعلن الجيش الأمريكي الخميس الماضي مقتل شخصين في ضربة استهدفت زورقاً في شرق ‏المحيط الهادئ، يشتبه باستخدامه ‏في عمليات تهريب مخدرات.‏

