الاستشعار عن بعد: ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق في غابات شمال غربي سوريا

دمشق-سانا

نشرت منصة الغابات ومراقبة الحرائق في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد، التابعة لوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، خرائط مؤشرات خطورة الحريق ليومي الأربعاء والخميس الموافقين لـ 17 و18 من شهر حزيران الجاري لمناطق الغابات في شمال غربي سوريا.

وبينت رئيسة منصة الغابات ومراقبة الحرائق المهندسة رادا كاسوحة، في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الخرائط تشير إلى بدء ارتفاع في مؤشرات خطورة الحريق اعتباراً من يوم غد الأربعاء، نتيجة العوامل المناخية السائدة وانخفاض مستويات رطوبة الغطاء النباتي بشكل عام، والغطاء تحت الغابي بشكل خاص.

وأوضحت أن انخفاض الرطوبة يسهم في زيادة قابلية اشتعال الغطاء النباتي ورفع احتمالية تطور الحرائق في بعض المواقع الحراجية، ما يستوجب تعزيز إجراءات الوقاية ورفع مستوى الجاهزية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن المؤشرات المتوقعة تستدعي تكثيف أعمال المراقبة والرصد، ولا سيما في المناطق ذات الكثافة الحراجية الأعلى، مع الاستعداد للتدخل السريع عند الضرورة للحد من أي تطورات محتملة.

ودعت رئيسة منصة الغابات ومراقبة الحرائق المواطنين والمزارعين إلى الامتناع عن إشعال النيران أو حرق المخلفات الزراعية بالقرب من المواقع الحراجية، والتبليغ الفوري عن أي دخان أو حريق للمساهمة في حماية الثروة الحراجية والحد من انتشار الحرائق.

يشار إلى أن خرائط مؤشرات الخطورة تعتمد على مجموعة معاملات ‏أساسية مرتبطة بالغطاء النباتي والظروف الجوية والعوامل الطبوغرافية ‏والبشرية، بهدف تحديد المناطق الأكثر عرضة لاندلاع الحرائق وتوجيه ‏إجراءات الوقاية والاستجابة المبكرة‎.‎