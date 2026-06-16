النفط يهبط نحو 4% ليسجل أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر‏

لالالا النفط يهبط نحو 4% ليسجل أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر‏

لندن-سانا‏

تراجعت أسعار النفط بنحو 4% اليوم الثلاثاء، لتسجل أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، في ‏وقت تقيم فيه الأسواق احتمالات استئناف الإمدادات عبر مضيق هرمز.‏

ووفقاً لرويترز هبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.20 دولارات، أو 3.85 % إلى 79.97 ‏دولاراً للبرميل.‏

ولامست الأسعار مستوى 79.61 دولاراً في وقت سابق، وهو الأدنى لها منذ الثالث من ‏آذار الماضي، وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها الأسعار إلى ما دون 80 دولاراً منذ ‏ذلك اليوم.‏

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.52 دولارات، أو 4.36 % إلى 77.23 ‏دولاراً للبرميل، ونزل خلال اليوم إلى 76.88 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ الـ 10 من آذار.‏

وقبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط، كان يجري ‏تداول العقود الآجلة للخامين عند مستويات تتراوح بين 65 و70 دولاراً للبرميل.‏

وقال أولي هانسن المحلل في “ساكسو بنك”: إنه “لا تزال هناك مخاطر بالهبوط على ‏الأمد القريب، إذ تترقب الأسواق إعادة فتح المضيق بشكل أسرع وعودة البراميل العالقة”، ‏متوقعاً أن “يكون مسار العودة إلى أسعار ما قبل الحرب أقل وضوحاً بكثير مما يوحي ‏به تفاؤل السوق الحالي بسبب المخزونات المستنفدة والطلب الموسمي، وإعادة بناء ‏المخزون الاستراتيجي والضبابية الجيوسياسية المستمرة”.‏

وعقب الإعلان عن توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين ‏أمريكا وإيران، ‏وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، شهدت أسعار النفط تراجعاً حاداً كذلك يوم أمس الإثنين بمقدار أربعة دولارات، مسجلةً ‏أدنى ‏مستوى لها منذ ثلاثة أشهر.

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