النفط يهبط نحو 4% ليسجل أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر‏

لندن-سانا
تراجعت أسعار النفط بنحو 4% اليوم الثلاثاء، لتسجل أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، في وقت تقيم فيه الأسواق احتمالات استئناف الإمدادات عبر مضيق هرمز.
ووفقاً لرويترز هبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.20 دولارات، أو 3.85 % إلى 79.97 دولاراً للبرميل.
ولامست الأسعار مستوى 79.61 دولاراً في وقت سابق، وهو الأدنى لها منذ الثالث من آذار الماضي، وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها الأسعار إلى ما دون 80 دولاراً منذ ذلك اليوم.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.52 دولارات، أو 4.36 % إلى 77.23 دولاراً للبرميل، ونزل خلال اليوم إلى 76.88 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ الـ 10 من آذار.
وقبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط، كان يجري تداول العقود الآجلة للخامين عند مستويات تتراوح بين 65 و70 دولاراً للبرميل.
وقال أولي هانسن المحلل في “ساكسو بنك”: إنه “لا تزال هناك مخاطر بالهبوط على الأمد القريب، إذ تترقب الأسواق إعادة فتح المضيق بشكل أسرع وعودة البراميل العالقة”، متوقعاً أن “يكون مسار العودة إلى أسعار ما قبل الحرب أقل وضوحاً بكثير مما يوحي به تفاؤل السوق الحالي بسبب المخزونات المستنفدة والطلب الموسمي، وإعادة بناء المخزون الاستراتيجي والضبابية الجيوسياسية المستمرة”.
وعقب الإعلان عن توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، شهدت أسعار النفط تراجعاً حاداً كذلك يوم أمس الإثنين بمقدار أربعة دولارات، مسجلةً أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر.