محافظ ريف دمشق يبحث مع السفير التركي سبل التعاون لدعم إعادة الإعمار والتنمية

ريف دمشق-سانا

بحث محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، مع السفير التركي بدمشق نوح يلماز، سبل التعاون المشترك بين سوريا، وتركيا لدعم جهود إعادة الإعمار، والتنمية في المحافظة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي انعقد في مبنى المحافظة الخطوات التي يمكن العمل عليها لتطوير واقع المحافظة، بما في ذلك تعزيز الخدمات والبنية التحتية، والتركيز على أهمية تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، لتحقيق التنمية المستدامة في ريف دمشق.

وتحدث الشيخ عن واقع المحافظة خلال سنوات الثورة السورية، مستعرضاً الواقع الحالي، واحتياجات المحافظة للنهوض بالواقع الخدمي والإداري.

ويأتي اللقاء في إطار توجه محافظة ريف دمشق لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، بما ينسجم مع أولويات المرحلة الحالية والتوجهات الحكومية الرامية إلى التخفيف من الأعباء الخدمية، والمعيشية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

