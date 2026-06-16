قتيلان بقصف إسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطينيان بقصف للاحتلال الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها اليوم الثلاثاء: إن فلسطينيين اثنين قتلا بعد قصف من طائرات الاحتلال لمحيط “برج النوري” شمال مخيم النصيرات.

من جهة أخرى أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت اليوم مدينة رام الله عبر شارع الإرسال.

وفي بيت لحم جنوب الضفة الغربية اقتحم مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال قرية كيسان، وأتلفوا عدداً من الأشجار، كما كسروا في وقت سابق ٥٠ شجرة زيتون في منطقة برية كيسان.

ووفقاً لمصادر طبية في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,008 قتلى و172,260 مصاباً منذ بدء العدوان في الـ 7 من تشرين الأول 2023.