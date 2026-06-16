قتيلان بقصف إسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط غزة

WafaImage 2024 08 31T222136.231.jpg 6cf70da7 0847 43d8 8ed2 283385a19316 قتيلان بقصف إسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطينيان بقصف للاحتلال الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها اليوم الثلاثاء: إن فلسطينيين اثنين قتلا بعد قصف من طائرات الاحتلال لمحيط “برج النوري” شمال مخيم النصيرات.

من جهة أخرى أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت اليوم مدينة رام الله عبر شارع الإرسال.

وفي بيت لحم جنوب الضفة الغربية اقتحم مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال قرية كيسان، وأتلفوا عدداً من الأشجار، كما كسروا في وقت سابق ٥٠ شجرة زيتون في منطقة برية كيسان.

ووفقاً لمصادر طبية في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,008 قتلى و172,260 مصاباً منذ بدء العدوان في الـ 7 من تشرين الأول 2023.

وقفة تضامنية في ساحة سعدالله الجابري بمدينة حلب تحت شعار “كلنا واحد من أجل فلسطين”
نائب وزير الخارجية التركي: إسرائيل مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة
نيجيريا: مقتل ثمانية جنود على الأقل في تفجير نفذه تنظيم “داعش الإرهابي” بولاية بورنو
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لأهداف معادية‎
مقتل ستة أشخاص بينهم أطفال بغارة إسرائيلية على أوتوستراد عدلون جنوب لبنان
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك