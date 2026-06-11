ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 72.991 قتيلاً و173.219 جريحاً

القدس المحتلة-سانا‏

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة قتلى عدوان الاحتلال ‏الإسرائيلي على القطاع إلى 72.991، إضافة إلى 173.219 إصابة، منذ بدء العدوان في ‏السابع من تشرين الأول 2023.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن المصادر، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال ‏الساعات الـ24 الماضية 7 إصابات جديدة، مشيرة إلى أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق ‏النار في تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 981، فيما بلغ إجمالي الإصابات 3.111، مع انتشال ‌‏783 جثماناً من تحت الأنقاض.‏

وأضافت المصادر: إن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز ‏طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى الآن.‏

وتأتي هذه الحصيلة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يرافقه من ‏دمار واسع في البنية التحتية والأحياء السكنية، إضافة إلى تدهور حاد في الأوضاع ‏الإنسانية.‏

كما يواجه القطاع صعوبات كبيرة في عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا نتيجة نقص ‏الإمكانات واستمرار الاستهداف.‏