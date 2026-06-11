ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 72.991 قتيلاً و173.219 جريحاً

photo 2025 10 18 19 28 28 ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 72.991 قتيلاً و173.219 جريحاً

القدس المحتلة-سانا‏

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة قتلى عدوان الاحتلال ‏الإسرائيلي على القطاع إلى 72.991، إضافة إلى 173.219 إصابة، منذ بدء العدوان في ‏السابع من تشرين الأول 2023.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن المصادر، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال ‏الساعات الـ24 الماضية 7 إصابات جديدة، مشيرة إلى أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق ‏النار في تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 981، فيما بلغ إجمالي الإصابات 3.111، مع انتشال ‌‏783 جثماناً من تحت الأنقاض.‏

وأضافت المصادر: إن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز ‏طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى الآن.‏

وتأتي هذه الحصيلة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يرافقه من ‏دمار واسع في البنية التحتية والأحياء السكنية، إضافة إلى تدهور حاد في الأوضاع ‏الإنسانية.‏

كما يواجه القطاع صعوبات كبيرة في عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا نتيجة نقص ‏الإمكانات واستمرار الاستهداف.‏

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