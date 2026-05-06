تركيا وأرمينيا تبحثان مسار التطبيع بين البلدين

إسطنبول-سانا

بحثت تركيا وأرمينيا أمس الثلاثاء، المسار الحالي للتطبيع بين البلدين، وأعربتا عن الارتياح للتطورات الجارية.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر في وزارة الخارجية التركية قولها: إن الممثلَين الخاصَّين لعملية التطبيع بين أنقرة ويريفان، السفير التركي المتقاعد سردار قليتش ونائب رئيس البرلمان الأرميني روبن روبينيان، ناقشا مسار التطبيع بين البلدين، خلال لقائهما أمس على هامش منتدى “حوار يريفان 2026” الثالث الذي تستضيفه العاصمة الأرمينية.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما بشأن الاتفاق المشترك حول إعادة تأهيل وتفعيل خط سكة حديد قارص-غومري، واعتبرا أن القيام بهذه الخطوة في أسرع وقت ممكن سيعود بالنفع على كل من تركيا وأرمينيا.

كما تطرق الجانبان إلى توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن الترميم المشترك لجسر “آني” على الحدود بين تركيا وأرمينيا، وأكدا أن هذه الخطوة من شأنها أن تشجع التعاون الثنائي، وتحسن التواصل بين المؤسسات، وتساهم بشكل كبير في السياحة الإقليمية.

وانطلق مسار التطبيع بين تركيا وأرمينيا منذ عام 2022، عندما أعلنت تركيا تعيين سفيرها السابق لدى واشنطن سردار قليتش، ممثلاً لها، فيما عينت أرمينيا نائب رئيس برلمانها روبن روبينيان، لنفس المنصب في إطار الحوار بين البلدين.