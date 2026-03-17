الجيش الأمريكي يعلن إصابة نحو 200 جندي خلال الحرب على إيران

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أمس الإثنين، عن إصابة نحو 200 جندي أمريكي بجروح في 7 دول مختلفة خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ونقلت شبكة سي إن إن الإخبارية عن المتحدث باسم “سنتكوم” تيموثي هوكينز، قوله: إن الغالبية العظمى من تلك الإصابات كانت طفيفة، وعاد بالفعل أكثر من 180 جندياً منهم إلى الخدمة.

كما أوضح المتحدث أن مزاعم الحرس الثوري الإيراني بتدمير مقاتلات أمريكية “كاذبة” وقال: إن إيران لم تصب أي طائرة مقاتلة أميركية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أعلنت في العاشر من الشهر الجاري، ارتفاع عدد جنودها الذين قتلوا خلال الحرب ضد إيران إلى 8 جنود.

أردوغان محذراً: الحرب الروسية الأوكرانية باتت تهدد سلامة الملاحة في البحر الأسود
التصعيد العسكري في الشرق الأوسط يتسبب بشلل في الملاحة الجوية وخسائر مادية
مارينز وسفن هجومية في طريقهم إلى الخليج.. ترامب يفكّر في السيطرة على خرج
ارتقاء 5 فلسطينيين في قطاع غزة
الجيش الأمريكي: قصفنا أكثر من 1250 هدفاً خلال أول 48 ساعة من الحرب على إيران
