الجيش الأمريكي يعلن إصابة نحو 200 جندي خلال الحرب على إيران

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أمس الإثنين، عن إصابة نحو 200 جندي أمريكي بجروح في 7 دول مختلفة خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ونقلت شبكة سي إن إن الإخبارية عن المتحدث باسم “سنتكوم” تيموثي هوكينز، قوله: إن الغالبية العظمى من تلك الإصابات كانت طفيفة، وعاد بالفعل أكثر من 180 جندياً منهم إلى الخدمة.

كما أوضح المتحدث أن مزاعم الحرس الثوري الإيراني بتدمير مقاتلات أمريكية “كاذبة” وقال: إن إيران لم تصب أي طائرة مقاتلة أميركية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أعلنت في العاشر من الشهر الجاري، ارتفاع عدد جنودها الذين قتلوا خلال الحرب ضد إيران إلى 8 جنود.