آبل تضيف مزايا جديدة للتحكم في استجابة سيري ضمن iOS 27

واشنطن-سانا

أطلقت شركة آبل الإصدار التجريبي الثالث من نظام التشغيل iOS 27، إلى جانب تحديثات تجريبية لأنظمة iPadOS 27 وwatchOS 27 وmacOS Golden، متضمناً مزايا جديدة تهدف إلى تعزيز خيارات تخصيص المساعد الصوتي “سيري”.

وذكر موقع تك كرانش التقني أول أمس، أن التحديث يتيح للمستخدمين التحكم بسرعة استجابة “سيري” عبر خيار Pace، إضافة إلى تعديل أسلوب ونبرة الردود من خلال خيار Expressivity، ما يوفر تجربة أكثر مرونة وفق تفضيلات المستخدمين.

ويتضمن الإصدار الجديد تحديثاً لأيقونة تطبيق Reminders، وتعديلات على رسالة فهرسة البيانات داخل الإعدادات، بما يعكس تكاملاً أكبر بين البحث و”سيري”، فيما تشير تقارير إلى أن تطبيق الكاميرا قد يطلب تفعيل النسخة الجديدة من المساعد للاستفادة من وضع Siri Mode.

وفي النسخة التجريبية من نظام watchOS 27، أضافت آبل تطبيقاً مستقلاً لـ “سيري”، ودعماً لميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمساعد الصوتي في الساعات الذكية المتوافقة، بهدف تحسين وظائفه على الأجهزة القابلة للارتداء.

كما أوضحت الشركة أن إطار العمل AudioAccessoryKit أصبح يدعم عرض معلومات سماعات الرأس التابعة لجهات خارجية داخل النظام، إضافة إلى دعم ميزة Fixed Spatial Audio.

وأكدت آبل أنها عالجت عدداً من المشكلات التي ظهرت في الإصدارات التجريبية السابقة، مع استمرار العمل على تحسين سرعة استجابة “سيري” عبر خدمة CarPlay في بعض الحالات المرتبطة بارتفاع حرارة الجهاز أو ضعف الاتصال بالشبكة.

وتسعى آبل من خلال هذه التحديثات إلى تحسين أداء “سيري” وتوسيع إمكانات التخصيص، تمهيداً لإطلاق النسخ النهائية من أنظمتها الجديدة.