انفجار في مصفاة للنفط بولاية تكساس الأمريكية

واشنطن-سانا

وقع انفجار في مصفاة فاليرو النفطية بمدينة بورت آرثر في ولاية تكساس الأمريكية، مساء يوم أمس الإثنين.

وذكر بيان صادر عن مسؤولين في مصفاة فاليرو، نقلته وكالة فرانس برس أن هناك حريقاً اندلع في وحدة مصفاة فاليرو في بورت آرثر”، مشيراً إلى أنه يتم التأكد من سلامة جميع الموظفين.

ودعا مسؤولو إدارة الطوارئ في بورت آرثر السكان في المنطقة المجاورة للمصفاة بالبقاء في المنازل، وذلك للحفاظ على سلامتهم، في حين تحدثت تقارير لوسائل إعلام محلية عن تصاعد ألسنة لهب وعمود دخان من المصفاة.

وتوظف المصفاة 800 شخص ويمكنها معالجة نحو 435 ألف برميل يومياً من النفط الخام الثقيل عالي الكبريت، بحسب موقع فاليرو الإلكتروني.