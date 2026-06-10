روسيا تندد بتوسيع مهمة أوروبية لتفتيش سفن مشتبه بارتباطها بنقل ‏النفط الروسي

موسكو-سانا
نددت روسيا بقرار الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق مهمة بحرية في البحر المتوسط لتشمل تفتيش سفن يشتبه في ارتباطها بنقل النفط الروسي، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للأمن البحري.
ونقلت وكالة رويترز عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها اليوم الأربعاء: إن السماح لسفن عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي بإيقاف وتفتيش سفن أجنبية يشتبه في ارتباطها بما يسمى “أسطول الظل” الذي ينقل النفط الروسي يشكل تهديداً للأمن البحري، متهمة الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغوط على السفن المدنية.
وأضافت زاخاروفا: إن القانون الدولي لا يتضمن أي تعريف لما يسمى “أسطول الظل”، واصفة المصطلح بأنه “توصيف سياسي” يستخدمه الاتحاد الأوروبي.
وأكدت المتحدثة أن روسيا تحتفظ بحقها في استخدام الوسائل السياسية والقانونية وغيرها من الإجراءات المتاحة لحماية الأمن البحري والمصالح المشروعة لشركات الشحن ومالكي السفن.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن في 31 أيار الماضي أنه سيفرض عقوبات على نحو 20 ناقلة إضافية ضمن أسطول الظل الذي تعتمد عليه روسيا لنقل نفطها، على أن تمتد هذه العقوبات لاحقاً إلى السفن التي تنقل الغاز الطبيعي المسال، ما سيحد من قدرة الكرملين على إنشاء أسطول ظل للغاز المسال.