روسيا تندد بتوسيع مهمة أوروبية لتفتيش سفن مشتبه بارتباطها بنقل ‏النفط الروسي

موسكو-سانا‏

نددت روسيا بقرار الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق مهمة بحرية في ‏البحر المتوسط لتشمل تفتيش سفن يشتبه في ارتباطها بنقل النفط ‏الروسي، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ‏وتهديداً للأمن البحري‎.‎

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ‏ماريا زاخاروفا قولها اليوم الأربعاء: إن السماح لسفن عسكرية ‏تابعة للاتحاد الأوروبي بإيقاف وتفتيش سفن أجنبية يشتبه في ‏ارتباطها بما يسمى “أسطول الظل” الذي ينقل النفط الروسي يشكل ‏تهديداً للأمن البحري، متهمة الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغوط ‏على السفن المدنية‎.‎

وأضافت زاخاروفا: إن القانون الدولي لا يتضمن أي تعريف لما ‏يسمى “أسطول الظل”، واصفة المصطلح بأنه “توصيف سياسي” ‏يستخدمه الاتحاد الأوروبي‎.‎

وأكدت المتحدثة أن روسيا تحتفظ بحقها في استخدام الوسائل ‏السياسية والقانونية وغيرها من الإجراءات المتاحة لحماية الأمن ‏البحري والمصالح المشروعة لشركات الشحن ومالكي السفن‎.‎

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن في 31 أيار الماضي أنه ‏سيفرض عقوبات على نحو 20 ناقلة إضافية ضمن أسطول ‌‏الظل ‏الذي تعتمد عليه روسيا لنقل نفطها، على أن تمتد هذه ‌‏العقوبات ‏لاحقاً إلى السفن التي تنقل الغاز الطبيعي المسال، ما ‌‏سيحد من قدرة ‏الكرملين على إنشاء أسطول ظل للغاز المسال‎.‎