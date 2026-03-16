الأردن والكويت يجددان إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية

عمّان-سانا

جدد وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والكويتي جراح جابر الأحمد الصباح إدانة الاعتداءات الإيرانية على بلديهما، ودول الخليج العربي.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية على موقعها على منصة “إكس” أن الوزيرين بحثا في اتصال هاتفي اليوم الإثنين، التصعيد الخطير في المنطقة، وآفاق استعادة الهدوء عبر تفعيل الدبلوماسية، بما يضمن أمن المنطقة واستقرارها، واحترام سيادة الدول.

وتشهد المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً، مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، واعتداءات ايران بالصواريخ والطائرات المسيرة، التي طالت عدة دول عربية وإقليمية.