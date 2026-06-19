القاهرة-سانا
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي سلسلة اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى شملت نظيريه في باكستان وإيران، وذلك في إطار متابعة مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران، وما ترتّب عليها من تطورات إقليمية.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان نُشر اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني، أن عبد العاطي بحث خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، انعكاسات مذكرة التفاهم على استقرار المنطقة، ورحب بالاتفاق بين طهران وواشنطن، مشيداً بالدور الذي لعبته باكستان والدول الإقليمية في دعم المسار التفاوضي.
من جانبه، أعرب الوزير الباكستاني عن تقدير بلاده للدور المصري في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف التي سمحت بالتوصل إلى المذكرة.
واتفق الجانبان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك لضمان تنفيذ المذكرة والتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام يراعي مصالح جميع الأطراف.
وفي اتصال مماثل، بحث عبد العاطي مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي تفاصيل مذكرة التفاهم وآفاقها المستقبلية.
وأكد الوزير المصري أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وفتح المجال أمام حلول دبلوماسية شاملة لقضايا المنطقة، معرباً عن أمله في أن تكون المذكرة نقطة تحول تدعم الأمن والاستقرار.
وكانت الولايات المتحدة وإيران وقعتا أمس الخميس مذكرة تفاهم تتضمن معالجة عدد من القضايا العالقة بين الجانبين، وفي مقدمتها تثبيت وقف العمليات العسكرية وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، بهدف إنهاء الحرب على أن تستكمل المفاوضات خلال مهلة أقصاها 60 يوماً قابلة للتمديد، مع التزام إيران بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.
اتصالات مصرية مع باكستان وإيران لمتابعة مذكرة التفاهم الأمريكية‑الإيرانية ودعم مسار التهدئة
القاهرة-سانا