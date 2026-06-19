اتصالات مصرية مع باكستان وإيران لمتابعة مذكرة التفاهم الأمريكية‑الإيرانية ودعم ‏مسار التهدئة

القاهرة-سانا‏

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أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي سلسلة اتصالات دبلوماسية رفيعة ‏المستوى شملت نظيريه في باكستان وإيران، وذلك في إطار متابعة مذكرة التفاهم التي تم ‏التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران، وما ترتّب عليها من تطورات إقليمية.‏

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وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان نُشر اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني، أن ‏عبد العاطي بحث خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان ‏محمد إسحاق دار، انعكاسات مذكرة التفاهم على استقرار المنطقة، ورحب بالاتفاق بين ‏طهران وواشنطن، مشيداً بالدور الذي لعبته باكستان والدول الإقليمية في دعم المسار ‏التفاوضي.‏

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من جانبه، أعرب الوزير الباكستاني عن تقدير بلاده للدور المصري في تقريب وجهات ‏النظر وتهيئة الظروف التي سمحت بالتوصل إلى المذكرة.‏

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واتفق الجانبان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك لضمان تنفيذ المذكرة ‏والتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام يراعي مصالح جميع الأطراف.‏

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وفي اتصال مماثل، بحث عبد العاطي مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي تفاصيل ‏مذكرة التفاهم وآفاقها المستقبلية.‏

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وأكد الوزير المصري أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وفتح المجال أمام ‏حلول دبلوماسية شاملة لقضايا المنطقة، معرباً عن أمله في أن تكون المذكرة نقطة تحول ‏تدعم الأمن والاستقرار.‏

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وكانت الولايات المتحدة وإيران وقعتا أمس الخميس مذكرة تفاهم تتضمن معالجة عدد من ‏القضايا العالقة بين الجانبين، وفي مقدمتها تثبيت وقف العمليات العسكرية وضمان أمن ‏الملاحة في مضيق هرمز، بهدف إنهاء الحرب على أن تستكمل المفاوضات خلال مهلة ‏أقصاها 60 يوماً قابلة للتمديد، مع التزام إيران بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.‏