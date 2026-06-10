الولايات المتحدة ودول حليفة تدين “مخططات مدعومة من إيران” لاستهداف معارضين وصحفيين

واشنطن-سانا

أدانت الولايات المتحدة وأستراليا وعدد من الدول الأوروبية ودول أخرى ما وصفوه بـ “مخططات مدعومة من إيران” لاستهداف معارضين إيرانيين وصحفيين وأفراد من الجاليات اليهودية في عدد من الدول.

ونقلت وكالة رويترز عن بيان مشترك لهذه الدول نشرته وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، قوله: “نقف متحدين في عزمنا على حماية دولنا وشعوبنا من هذه التهديدات”، داعية إيران إلى الامتناع عن مثل هذه الأفعال.

وذكر البيان أن “محاولات القتل والخطف وأعمال الترهيب والمضايقة نُسبت إلى جهات مرتبطة بجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس ووزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية”.

كما ندد البيان بسلسلة هجمات شهدتها دول أوروبية خلال الفترة الأخيرة، وقال إن جماعة موالية لإيران تُدعى “حركة أصحاب اليمين الإسلامية” أعلنت مسؤوليتها عنها.

وأضاف البيان: إن “محاولات القتل والخطف والمضايقات والترهيب أو الهجمات التي تستهدف أفراداً على أراضي الدول تمثل انتهاكاً لسيادة تلك الدول وتتعارض مع الأعراف الدولية”، داعياً إلى وقف هذه الممارسات.

يشار إلى أن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية التي تتخذ من النرويج مقراً لها أفادت في الرابع عشر من كانون الأول الثاني، بأن قوات الأمن الإيرانية قتلت ما لا يقل عن 3428 متظاهراً خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ الثامن والعشرين من كانون الأول الماضي، واعتقلت أكثر من 10 آلاف شخص.