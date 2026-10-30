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وفاة طفل وإصابة آخر بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد في ريف درعا

photo 2026 10 30 17 49 51 وفاة طفل وإصابة آخر بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد في ريف درعا
لغم أرضي من مخلفات النظام البائد-أرشيف-سانا

درعا-سانا

توفي طفل وأصيب آخر، اليوم الجمعة، جراء انفجار لغم من مخلفات النظام البائد في بلدة خربة غزالة بريف محافظة درعا.

وأوضح مدير صحة درعا، خالد العميان، في تصريح لـ سانا أن الكوادر الطبية والتمريضية في مشفى درعا الوطني باشرت فور وصول الطفلين بتقديم الإسعافات الأولية والتداخلات العلاجية اللازمة، للتعامل مع إصابتيهما، إلا أن أحدهما فارق الحياة متأثراً بجروحه البليغة.

وكان شاب أصيب بجروح بليغة في الرابع عشر من الشهر الجاري، جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب بحفارة باكر، أثناء عمله في الأراضي الزراعية بالقرب من الطريق الواصل بين بلدة عتمان ومدينة داعل بريف درعا.

ويعمل الجيش العربي السوري على إزالة الألغام والذخائر التي خلفها النظام البائد، وتمكنت وحدات الهندسة منذ مطلع العام الجاري وحتى شهر نيسان من تفكيك وإتلاف أكثر من 110 آلاف جسم متفجر في مختلف المحافظات، شملت ألغاماً وعبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة.

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