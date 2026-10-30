سوريا وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون الرقابي ومكافحة الفساد

باكو-سانا
بحث رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي مع الأمين العام للجنة القضاء على الفساد في إندونيسيا كاهيا هارديانتو هاريفا، سبل تعزيز التعاون في مجالات الرقابة ومكافحة الفساد واسترداد الأصول، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في العمل المؤسسي.
وجاء اللقاء على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والمنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وذكرت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة، أن المباحثات تناولت تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يسهم في تطوير العمل الرقابي، وتعزيز القدرات المؤسسية، والاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة.
تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء
وكان رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، دعا في كلمة خلال مشاركته بالاجتماع الوزاري الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي يوم الأربعاء الماضي، إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لحماية المال العام ومكافحة الفساد.
وأكد العلي التزام سوريا باستكمال إجراءات التصديق على اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، بما يسهم في تعزيز العمل المشترك لمواجهة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول المنهوبة والمهربة.
وبحث الاجتماع الوزاري الثالث سبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الفساد، وتبادل الخبرات والممارسات في مجالات النزاهة والشفافية، إلى جانب تفعيل آليات التعاون المشترك في إنفاذ القوانين ذات الصلة.