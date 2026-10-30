سوريا وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون الرقابي ومكافحة الفساد

باكو-سانا‏

بحث رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي مع الأمين العام للجنة ‏القضاء على الفساد في إندونيسيا كاهيا هارديانتو هاريفا، سبل تعزيز التعاون في ‏مجالات الرقابة ومكافحة الفساد واسترداد الأصول، وترسيخ مبادئ النزاهة ‏والشفافية في العمل المؤسسي.‏

وجاء اللقاء على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين ‏مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والمنعقد في ‏العاصمة الأذربيجانية باكو.‏

وذكرت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة، أن المباحثات تناولت تبادل ‏الخبرات والتجارب الناجحة، بما يسهم في تطوير العمل الرقابي، وتعزيز ‏القدرات المؤسسية، والاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات ‏الصلة.‏

تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء

وكان رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، دعا في كلمة خلال ‏مشاركته بالاجتماع الوزاري الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين ‏مكافحة الفساد في الدول ‏الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي يوم الأربعاء الماضي، إلى تعزيز التعاون ‏بين الدول ‏الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لحماية المال العام ومكافحة ‏الفساد.‏

وأكد العلي التزام ‏سوريا باستكمال إجراءات التصديق على اتفاقية مكة المكرمة ‏للتعاون في مجال إنفاذ ‏قوانين مكافحة الفساد، بما يسهم في تعزيز العمل المشترك ‏لمواجهة الجرائم العابرة للحدود ‏واسترداد الأصول المنهوبة والمهربة.‏

وبحث الاجتماع الوزاري الثالث سبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في ‏مجال ‏مكافحة الفساد، وتبادل الخبرات والممارسات في مجالات النزاهة ‌‏والشفافية، إلى جانب تفعيل آليات التعاون المشترك في إنفاذ ‏القوانين ذات الصلة‎.‎