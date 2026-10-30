إضراب يشل موانئ أوروبية طلباً لزيادة الأجور ورفض “العسكرة”

عواصم-سانا
تشهد موانئ أوروبية عدة ولا سيما في اليونان، اليوم الجمعة، اضطرابات جراء إضراب عمالي يستمر 24 ساعة، بدعوة من نقابات تطالب بزيادة الأجور وتُعارض “عسكرة” هذه المنشآت.
وذكرت وكالة فرانس برس، أن عمليات التحميل والتفريغ توقفت في عدد من الموانئ الفرنسية الرئيسية، ما أدى إلى تعطيل حركة البضائع وتأخير رسو سفن عدة، بينما أكدت النقابات أن نسبة المشاركة في الإضراب كانت مرتفعة بين عمال المناولة والتشغيل.
وامتدت التحركات إلى اليونان، حيث تأثرت حركة النقل البحري بين البر الرئيسي والجزر، مع مطالبة النقابات باتفاقات عمل جماعية وأجور أفضل وتحسين ظروف العمل.
كما أكدت النقابات المنظمة للإضراب رفضها استخدام الموانئ والبنية التحتية المدنية في تسهيل نقل المعدات العسكرية، معربة عن معارضتها للخطط الأوروبية الرامية إلى تعزيز ما يعرف بـ”التنقل العسكري” داخل القارة.
ويُعد هذا التحرك أول إضراب منسق على مستوى المجلس الأوروبي لعمال الموانئ، كما حظي بدعم اتحادات عمالية في دول أخرى، احتجاجاً على الحروب وتزايد الطابع العسكري للمنشآت المينائية.
وتمثل الموانئ الأوروبية شرياناً رئيسياً لحركة التجارة العالمية، إذ تتعامل سنوياً مع مئات ملايين الأطنان من البضائع.
وخلال السنوات الأخيرة تصاعد الجدل بين النقابات والاتحاد الأوروبي بشأن توسيع استخدام البنى التحتية المدنية، بما فيها الموانئ، لأغراض لوجستية وعسكرية في إطار تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية.