إضراب يشل موانئ أوروبية طلباً لزيادة الأجور ورفض “العسكرة”

عواصم-سانا‏

تشهد موانئ أوروبية عدة ولا سيما في اليونان، اليوم الجمعة، اضطرابات جراء ‏إضراب عمالي يستمر 24 ساعة، بدعوة من نقابات تطالب بزيادة الأجور ‏وتُعارض “عسكرة” هذه المنشآت.‏

وذكرت وكالة فرانس برس، أن عمليات التحميل والتفريغ توقفت في عدد من ‏الموانئ الفرنسية الرئيسية، ما أدى إلى تعطيل حركة البضائع وتأخير رسو سفن ‏عدة، بينما أكدت النقابات أن نسبة المشاركة في الإضراب كانت مرتفعة بين عمال ‏المناولة والتشغيل.‏

وامتدت التحركات إلى اليونان، حيث تأثرت حركة النقل البحري بين البر ‏الرئيسي والجزر، مع مطالبة النقابات باتفاقات عمل جماعية وأجور أفضل ‏وتحسين ظروف العمل.‏

كما أكدت النقابات المنظمة للإضراب رفضها استخدام الموانئ والبنية التحتية ‏المدنية في تسهيل نقل المعدات العسكرية، معربة عن معارضتها للخطط ‏الأوروبية الرامية إلى تعزيز ما يعرف بـ”التنقل العسكري” داخل القارة.‏



ويُعد هذا التحرك أول إضراب منسق على مستوى المجلس الأوروبي لعمال ‏الموانئ، كما حظي بدعم اتحادات عمالية في دول أخرى، احتجاجاً على الحروب ‏وتزايد الطابع العسكري للمنشآت المينائية.‏



وتمثل الموانئ الأوروبية شرياناً رئيسياً لحركة التجارة العالمية، إذ تتعامل ‏سنوياً مع مئات ملايين الأطنان من البضائع. ‏



وخلال السنوات الأخيرة تصاعد الجدل بين النقابات والاتحاد الأوروبي بشأن ‏توسيع استخدام البنى التحتية المدنية، بما فيها الموانئ، لأغراض لوجستية ‏وعسكرية في إطار تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية.‏