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مقتل طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في خان يونس بقطاع غزة

photo 2026 10 30 18 04 04 مقتل طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في خان يونس بقطاع غزة
مقتل طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في خان يونس - صورة أرشيفية

القدس المحتلة-سانا

قُتل طفل فلسطيني اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس بقطاع غزة، بينما أُصيب فلسطينيان باعتداءات مستوطنين في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن طفلاً يبلغ من العمر ثماني سنوات قُتل اليوم متأثراً بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة قيزان رشوان، جنوب مدينة خان يونس في قطاع غزة، الأربعاء الماضي.

وفي السياق ذاته، تمكنت طواقم الإنقاذ والدفاع المدني من انتشال جثة فلسطيني من منطقة الواحة شمال مدينة غزة، بعد مقتله جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي قبل ثلاثة أيام في المنطقة.

وفي الضفة الغربية، أصيب فلسطيني بجروح جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة برقة شمال غرب نابلس، في حين أصيب آخر باعتداء مجموعة من المستوطنين على مزارعين من قاطفي الزيتون في منطقة الودات شمال بلدة بروقين غرب سلفيت.

وكان فلسطيني قُتل، مساء أمس الخميس، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على جباليا شمال قطاع غزة.

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