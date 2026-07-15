وزير الاتصالات ومحافظ السويداء يبحثان تحسين الإنترنت وتطوير البنية التحتية الرقمية

السويداء-سانا

بحث وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل مع محافظ السويداء مصطفى البكور، سبل تحسين خدمات الإنترنت والاتصالات، وتطوير البنية التحتية الرقمية.

وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الذي عقد في مبنى المحافظة تناول صيانة أبراج التغطية لتحسين جودة الشبكة، ودعم الخدمات البريدية في ريف السويداء الشمالي، كما تم استعراض المشاريع المستقبلية لتعزيز البنية التحتية الرقمية.

وعرض المحافظ رؤيته لتوسيع التحول الرقمي، وبما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتحسين الخدمات اليومية للمواطنين.

حضر الاجتماع مدير البريد، ومدير الهيئة الناظمة للاتصالات، ومدير تقانة المعلومات والأمن السيبراني، ومندوبو شركات الاتصالات الخلوية، إضافة إلى مديري منطقتي السويداء وشهبا، ومدير التحول الرقمي في المحافظة.

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الواقع الخدمي والتنموي ‌‏في المحافظة.‏