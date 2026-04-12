الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار في غزة ويصعد استهدافه للمناطق السكنية

القدس المحتلة-سانا

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر استهداف مراكز الإيواء وتجمعات النازحين في مناطق متفرقة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال ارتكبت خروقات جديدة منذ ساعات الفجر، في اليوم الـ185 لسريان الاتفاق، حيث نفذت عمليات نسف لمبانٍ سكنية في شمال وجنوب القطاع، طالت منازل في شرق خان يونس وأخرى شمال مدينة غزة.

وأضافت: إن دبابات الاحتلال أطلقت نيراناً كثيفة باتجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، وكذلك المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمال القطاع، في ظل استمرار الاعتداءات العسكرية.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الذين قتلوا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في الحادي عشر من تشرين الأول الماضي إلى 749 فلسطينياً، إضافة إلى 2082 إصابة، فضلاً عن تسجيل مئات حالات الانتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 نحو 72328 قتيلاً و171184 إصابة، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية المستمرة.