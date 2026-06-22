الأمم المتحدة: أكثر من 700 قتيل في ميانمار خلال ستة أشهر

جنيف-سانا



أعلن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أن أكثر من 700 مدني قُتلوا في ميانمار بين شهري آب وكانون الثاني الماضيين، أكثر من نصفهم في ضربات جوية.



ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المكتب قوله في تقرير: إن “مصادر موثوقاً بها أفادت بأنها تأكدت من مقتل ما لا يقل عن 702 مدني في أنحاء البلاد خلال الفترة المشمولة بالتقرير”.



وأوضح المكتب أن “الضربات الجوية هي السبب الرئيسي للدمار والمعاناة”، في حين قالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني: إن هذه الوفيات كلها “تُنسب إلى الجيش في بورما”.



وتشير تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، إلى وقوع عمليات قصف جوي ومدفعي استهدفت مناطق مأهولة بالسكان، إضافةً إلى اعتقالات تعسفية، وحالات تعذيب، وإعدامات خارج نطاق القضاء بحق معارضين ونشطاء.