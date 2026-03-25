السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي و32 مسيّرة فوق المنطقة الشرقية

الرّياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنّها اعترضت صاروخاً باليستياً، وعدداً من المسيّرات فوق المنطقة الشرقية منذ مساء أمس.

وأفاد المُتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي في بيانات منفصلة على منصة “إكس” بأنه تم اعتراض وتدمير 32 طائرة مسيّرة وصاروخ باليستي واحد في حوادث منفصلة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم فوق المنطقة الشرقية.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أمس اعتراض وتدمير 21 طائرة مسيّرة فوق المنطقة الشرقية أيضاً.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي، تتعرض دول الخليج العربي لاعتداءات إيرانية بالطيران المسيّر والصواريخ الباليستية أدت إلى أضرار مادية وخسائر بشرية.