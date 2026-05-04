المجلس الأوروبي يشيد باتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان وتحسن العلاقات بين تركيا وأرمينيا

يريفان-سانا

أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم الإثنين أن اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان، إلى جانب تحسن العلاقات بين تركيا وأرمينيا، يدفع المنطقة نحو مرحلة جديدة.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن كوستا قوله في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة للمجموعة السياسية الأوروبية التي تعقد في أرمينيا: إن “قمة اليوم تاريخية لأنها أصبحت ممكنة بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أرمينيا وأذربيجان” واصفاً هذا “الاتفاق بأنه يمثل قصة سلام في عالم يهيمن عليه التصعيد والحرب”.

وأضاف كوستا: “بفضل هذا الاتفاق وتحسن العلاقات بين تركيا وأرمينيا، بدأت في المنطقة مرحلة جديدة على صعيد الإستراتيجية المترابطة والقطاعات الإستراتيجية والأسواق وممرات النقل والشبكات الرقمية وروابط الطاقة”.

وأشار كوستا إلى أن “هذا الوضع يُسهم في تسهيل حركة البضائع والبيانات والأفراد، ويُعزز الثقة، ويخلق فرص عمل، ويُشجع التعاون والنمو المشترك بين الدولتين”.

وفي آب 2025 وقعت أرمينيا وأذربيجان إعلاناً مشتركاً عقب قمة ثلاثية استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، وصف بأنه “خريطة طريق في سبيل السلام” بين البلدين.

وتواصل تركيا وأرمينيا بذل الجهود لتطبيع العلاقات بينهما حيث عقد البلدان سلسلة اجتماعات ولقاءات لبحث خطوات التطبيع كان آخرها بالعاصمة الأرمينية يريفان في أيلول الماضي.