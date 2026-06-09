13 قتيلاً وعشرات الجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على قضاءي صور والنبطية جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل 13 شخصاً وأصيب العشرات اليوم الثلاثاء في سلسلة غارات إسرائيلية على قضاءي النبطية وصور جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن 9 أشخاص قتلوا وأُصيب 28 آخرون في استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منطقة المساكن الشعبية في قضاء صور، مشيرة إلى أنّ فرق الإسعاف والإنقاذ تواصل عمليات البحث ورفع الأنقاض للعثور على مفقودين.

وفي النبطية قتل شخصان في غارتين استهدفت إحداهما مزرعة في بلدة عدشيت بالقضاء، والثانية فتى في الـ 16 من العمر أمام منزله في حي الشريفة في بلدة حبوش.

وشنت مسيّرة معادية غارة فجراً، على حي المرج في بلدة كفررمان، ما أدى إلى سقوط قتيلين، عملت فرق الإسعاف على نقل جثتيهما إلى براد مستشفى النجدة الشعبية في النبطية.

إلى ذلك، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أن اثنين من عناصرها كانا يحاولان سحب جريح وإسعافه إثر قصف مسيّرة سيارة في بلدة الشرقية – بالقضاء نفسه عندما قامت مسيرة أخرى بشن غارة ثانية، ما أدى لإصابتهما بجروح.

وفي السياق، أغار الطيران الإسرائيلي صباحاً على مدينة النبطية، كفرصير، بين بلدتي كفرصير وصير الغربية، في وقت تعرضت فيه بلدة جبشيت لقصف مدفعي متقطع.

ونفذّت مسيّرة معادية غارة على دفعتين، مستهدفة بلدة الشرقية، واستهدفت أخرى بلدة المصيلح قرب الرادار، بينما حلّق الطيران المسيّر على علو منخفض فوق الغازية، بنعفول، الصرفند، حارة صيدا والمية ومية.

واستهدف القصف المدفعي المعادي أطراف بلدتي المنصوري ومجدل زون، كما أغار الطيران الحربي على بلدة دير قانون رأس العين والرمادية وحي الحمادية في بلدة العباسية، وتعرضت القطراني في جزين لقصف مدفعي معاد.

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أعلن أمس أن الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ الـ 2 من آذار وحتى الـ 8 من حزيران ارتفعت إلى 3637 قتيلاً، و11188 جريحاً.