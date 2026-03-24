مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يبحث غداً الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

جنيف-سانا

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه سيعقد جلسةً عاجلةً يوم غدٍ الأربعاء، لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة.

وقال المجلس في بيان اليوم الثلاثاء نقلته وكالة فرانس برس: إن مجموعة من البلدان ستعرض مسودة قرار على المجلس بشأن الاعتداء العسكري الإيراني على البحرين والأردن والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، والذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية، وأدى إلى مقتل أبرياء.

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد في الحادي عشر من آذار الجاري القرار رقم 2817، الذي يدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج العربي والأردن، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم الدولي.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية_ الإيرانية في الـ28 من شباط الماضي تعتدي إيران بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول الخليج العربي والأردن، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، وأضرار بالبنى التحتية.