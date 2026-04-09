مقتل 13 جندياً أمريكياً وإصابة أكثر من 380 خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية

واشنطن-سانا

قُتل 13 جندياً أمريكياً وأُصيب أكثر من 380 آخرون خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، وذلك وفقاً لما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية والقيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم.

ونقل موقع ” Military Times” العسكري عن وزارة الدفاع الأمريكية قولها: إن “13 جندياً أمريكياً قتلوا خلال عملية “Epic Fury “، موضحاً أن “6 من بين القتلى الـ 13 هم من سلاح الجو الأمريكي، مضيفة: إن “346 أصيبوا بينهم 231 جندياً و63 بحاراً و33 طياراً و19 من مشاة البحرية.

وفي رسالة مصورة نشرها قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر على منصة إكس قال: إن “أكثر من 50 ألف أمريكي شاركوا في الهجمات”، مؤكداً “تحقيق الأهداف العسكرية الاستراتيجية الأساسية”.

وأضاف كوبر: أن “القوات الأمريكية نفذت أكثر من 13 ألف ضربة ضد أهداف عسكرية داخل إيران، قبل أن تقوم بتعليق العمليات وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران”، مشيراً إلى أن “القوات الأمريكية تواصل وجودها في المنطقة، واستعدادها للتحرك عند الحاجة”.

وكان كوبر أعلن في وقت سابق اليوم، أن الجيش الأمريكي وفي أقل من 40 يوماً دمر جيشاً بنته إيران على مدى أكثر من 40 عاماً.