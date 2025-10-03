اضطراب بحركة مطار ميونيخ بعد رصد طائرات مسيرة

برلين-سانا

أعلن مطار ميونيخ الألماني إلغاء 17 رحلة جوية، واضطراباً بحركة سفر ما يقرب من 3 آلاف شخص، بعد رصد طائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الألمانية لوكالة فرانس برس، في وقت مبكر صباح اليوم: إن عدة أشخاص رصدوا طائرات مسيرة حول المطار، ما أجبر مسؤولي مراقبة الحركة الجوية على تعليق العمليات خلال الليل، وإغلاق مدرجيه لمدة ساعة، كاشفاً عن إطلاق عملية تحر لتحديد هوية الطائرات المسيرة.

ولفت المتحدث، إلى أنه تم نشر مروحيات، حيث “لا توجد معلومات متاحة عن نوع وعدد الطائرات المسيرة”.

بدوره قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت: إن ألمانيا بحاجة إلى إيجاد ردود جديدة على هذا التهديد الهجين، بما في ذلك إسقاط الطائرات المسيرة”.

وكان قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اجتمعوا في وقت سابق أمس في كوبنهاغن، لمناقشة تعزيز دفاعات الاتحاد من خلال إنشاء “جدار للطائرات المسيرة” بعدما أدى تهديد الطائرات المسيرة التي تم رصدها سابقاً في دول أوروبية أخرى إلى إغلاق مطارات، مثل كوبنهاغن وأوسلو ووارسو.