مقتل 19 عاملاً زراعياً في منطقة تسيطر عليها عصابات في هندوراس

photo 2026 05 22 08 48 30 مقتل 19 عاملاً زراعياً في منطقة تسيطر عليها عصابات في هندوراس

تيغوسيغالبا-سانا‏

قتل 19 شخصاً على الأقل في قرية في شمال هندوراس تسيطر عليها ‏جماعات مسلحة، وفق ما أعلنت النيابة العامة في البلاد.‏

وذكرت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة أن هذه الأحداث وقعت في ‏ريغوريس، وهي قرية تقع قرب مدينة تروخيو حيث تتنافس جماعات ‏مسلحة للسيطرة على مزارع النخيل وطرق تهريب المخدرات.‏

وقال يوري مورا الناطق باسم النيابة العامة: “يعمل فريقان في موقعين ‏مختلفين، قتل 13 شخصاً في الفريق الأول، فيما تم تعداد ست ضحايا في ‏الفريق الثاني”.‏

وقال وزير الأمن غيرزون فيلاسكيز في تصريح للصحفيين: “يبدو أن ‏العديد من الأشخاص أُعدموا على الأرجح ببنادق وبنادق صيد”.‏

وبحسب الوزير، فإن حجم هذه المجزرة غير مسبوق في هذه المنطقة ‏التي “تشهد صراعاً منذ سنوات”، بسبب العصابات الإجرامية التي تدير ‏عمليات تهريب المخدرات والاستيلاء على الأراضي الزراعية.‏

وتعد هندوراس “11 مليون نسمة”، من أفقر دول أمريكا الوسطى، ‏وتعاني من انتشار واسع للفساد والجريمة.‏

مأساة الطفولة في غزة: مئات الأطفال المفقودين تحت أنقاض مدينة مدمرة
إيران تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” بصواريخ باليستية
الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات الإسرائيلية على “اليونيفيل”
الأردن يرحب بتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة
الخارجية الفلسطينية: اقتحام بن غفير للأقصى عدوان على السيادة الفلسطينية وتصعيد خطير في القدس
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك