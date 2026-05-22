مقتل 19 عاملاً زراعياً في منطقة تسيطر عليها عصابات في هندوراس

تيغوسيغالبا-سانا
قتل 19 شخصاً على الأقل في قرية في شمال هندوراس تسيطر عليها جماعات مسلحة، وفق ما أعلنت النيابة العامة في البلاد.
وذكرت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة أن هذه الأحداث وقعت في ريغوريس، وهي قرية تقع قرب مدينة تروخيو حيث تتنافس جماعات مسلحة للسيطرة على مزارع النخيل وطرق تهريب المخدرات.
وقال يوري مورا الناطق باسم النيابة العامة: “يعمل فريقان في موقعين مختلفين، قتل 13 شخصاً في الفريق الأول، فيما تم تعداد ست ضحايا في الفريق الثاني”.
وقال وزير الأمن غيرزون فيلاسكيز في تصريح للصحفيين: “يبدو أن العديد من الأشخاص أُعدموا على الأرجح ببنادق وبنادق صيد”.
وبحسب الوزير، فإن حجم هذه المجزرة غير مسبوق في هذه المنطقة التي “تشهد صراعاً منذ سنوات”، بسبب العصابات الإجرامية التي تدير عمليات تهريب المخدرات والاستيلاء على الأراضي الزراعية.
وتعد هندوراس “11 مليون نسمة”، من أفقر دول أمريكا الوسطى، وتعاني من انتشار واسع للفساد والجريمة.