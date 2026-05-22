مقتل 19 عاملاً زراعياً في منطقة تسيطر عليها عصابات في هندوراس

تيغوسيغالبا-سانا‏

قتل 19 شخصاً على الأقل في قرية في شمال هندوراس تسيطر عليها ‏جماعات مسلحة، وفق ما أعلنت النيابة العامة في البلاد.‏

وذكرت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة أن هذه الأحداث وقعت في ‏ريغوريس، وهي قرية تقع قرب مدينة تروخيو حيث تتنافس جماعات ‏مسلحة للسيطرة على مزارع النخيل وطرق تهريب المخدرات.‏

وقال يوري مورا الناطق باسم النيابة العامة: “يعمل فريقان في موقعين ‏مختلفين، قتل 13 شخصاً في الفريق الأول، فيما تم تعداد ست ضحايا في ‏الفريق الثاني”.‏

وقال وزير الأمن غيرزون فيلاسكيز في تصريح للصحفيين: “يبدو أن ‏العديد من الأشخاص أُعدموا على الأرجح ببنادق وبنادق صيد”.‏

وبحسب الوزير، فإن حجم هذه المجزرة غير مسبوق في هذه المنطقة ‏التي “تشهد صراعاً منذ سنوات”، بسبب العصابات الإجرامية التي تدير ‏عمليات تهريب المخدرات والاستيلاء على الأراضي الزراعية.‏

وتعد هندوراس “11 مليون نسمة”، من أفقر دول أمريكا الوسطى، ‏وتعاني من انتشار واسع للفساد والجريمة.‏