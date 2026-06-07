الناخبون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية بأرمينيا

يريفان-سانا

انطلقت في أرمينيا، اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية لاختيار نواب يتولون السلطة التشريعية لمدة 5 أعوام.



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الأرمينية “أرمن برس”، أنه حتى الساعة الثانية بعد الظهر شارك 33.84 % من الناخبين المؤهلين للتصويت في الانتخابات.



وبحسب بيانات دائرة الهجرة والمواطنة التابعة لوزارة الداخلية الأرمينية، يحق لـ 2,485,851 مواطناً التصويت في الانتخابات البرلمانية في أرمينيا.



وتم إنشاء 2005 مراكز اقتراع في جميع أنحاء أرمينيا، وتم اعتماد 71 وسيلة إعلامية لتغطية الانتخابات، وستقوم 13 منظمة محلية، و8 منظمات دولية بمهام المراقبة، وسجلت 18 قوة سياسية للمشاركة في الانتخابات (16 حزباً وتحالفان).



بدوره، أعرب رئيس الوزراء الأرميني رئيس حزب “العقد المدني” نيكول باشينيان عن ثقته بأن “الشعب الأرميني سيفوز في الانتخابات، وأن تعزيز الديمقراطية سيسهم في السلام، والتعاون الإقليميين”.



وفي معرض حديثه عن التداعيات المحتملة للانتخابات على المنطقة، أكّد رئيس الوزراء أن “الديمقراطية تعمل دائماً لصالح التعاون الإقليمي والدولي”، مضيفاً: “تربطنا علاقات أخوية عميقة مع جورجيا، وأتوقع تطبيع العلاقات مع تركيا وإقامة علاقات دبلوماسية”، معرباً عن ثقته بفتح الحدود مع تركيا وخطوط السكك الحديدية، وشبكة الطرق في المستقبل القريب.



وقال باشينيان، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية: إن “مستقبل أرمينيا يكمن في استراتيجية تعزيز الاستقلال، وبناء الدولة والديمقراطية وسيادة القانون، وسنواصل مسيرة الإصلاحات الديمقراطية، بدعم من شركائنا الأوروبيين بالطبع، لأن الاتحاد الأوروبي هو شريكنا الرئيسي في تنفيذ هذه الإصلاحات”.