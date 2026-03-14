الدفاعات القطرية تتصدى لهجوم إيراني بالصواريخ والمسيرات

الدوحة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع القطرية اليوم السبت، أن وسائط دفاعها الجوي تصدت لهجوم إيراني جديد باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن الوزارة قولها في بيان: “إن القوات المسلحة القطرية نجحت في اعتراض وتدمير جميع الطائرات المسيرة التي استهدفت البلاد، كما تصدت لأربعة صواريخ باليستية بنجاح”.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها قطر، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية المستمرة منذ الـ 28 من شباط الماضي.