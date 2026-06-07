مقتل 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة واعتقال 5 مزارعين شمال ‏القدس

القدس المحتلة-سانا‌‎ ‎

قتل أربعة فلسطينيين، بينهم سيدة، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، اليوم ‏الأحد، جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية قرب ‏مدرسة في حي النصر شمال غرب مدينة غزة‎.‎

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن مصادر طبية قولها: إن من بين الإصابات ‏حالات خطيرة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ‏ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72.971 قتيلاً، ‏و173.0128مصاباً في حصيلة تراكمية منذ السابع من تشرين الأول عام ‌‏2023‏.

وفي الضفة الغربية، اقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ‏محيط منازل المواطنين في المنطقة الشرقية من قرية المغير شرق رام الله، ‏ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الأهالي‎.‎

وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين دخلوا المنطقة، ووصلوا إلى محيط ‏المنازل، فيما اعتدت قوات الاحتلال على المواطنين خلال المواجهات.

اعتقال 5 مزارعين

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مزارعين من بلدة بيت ‏عنان شمال غرب المدينة، أثناء وجودهم في أراضيهم الزراعية‎.‎

وتشهد مناطق عدة في الضفة الغربية تصاعداً في اعتداءات المستوطنين، ‏وإجراءات الاحتلال بحق المواطنين، بما يشمل تقييد الوصول إلى الأراضي ‏الزراعية، والاعتداء على السكان وممتلكاتهم.