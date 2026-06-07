مقتل 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة واعتقال 5 مزارعين شمال ‏القدس

القدس المحتلة-سانا
قتل أربعة فلسطينيين، بينهم سيدة، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، اليوم الأحد، جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية قرب مدرسة في حي النصر شمال غرب مدينة غزة.
ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن مصادر طبية قولها: إن من بين الإصابات حالات خطيرة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72.971 قتيلاً، و173.0128مصاباً في حصيلة تراكمية منذ السابع من تشرين الأول عام 2023.
وفي الضفة الغربية، اقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، محيط منازل المواطنين في المنطقة الشرقية من قرية المغير شرق رام الله، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الأهالي.
وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين دخلوا المنطقة، ووصلوا إلى محيط المنازل، فيما اعتدت قوات الاحتلال على المواطنين خلال المواجهات.
اعتقال 5 مزارعين
وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مزارعين من بلدة بيت عنان شمال غرب المدينة، أثناء وجودهم في أراضيهم الزراعية.
وتشهد مناطق عدة في الضفة الغربية تصاعداً في اعتداءات المستوطنين، وإجراءات الاحتلال بحق المواطنين، بما يشمل تقييد الوصول إلى الأراضي الزراعية، والاعتداء على السكان وممتلكاتهم.