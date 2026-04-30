مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين في سلسلة اعتداءات إسرائيلية على محافظة النبطية جنوب لبنان

الوكالة الوطنية للإعلام

بيروت-سانا

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على جنوب لبنان، وأدت سلسلة غارات على بلدات بمحافظة النبطية إلى مقتل تسعة أشخاص، وإصابة آخرين بجروح، إضافةً إلى أضرار مادية كبيرة.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن عدواناً جوياً نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية صباح اليوم، أسفر عن مقتل 3 مواطنين، وجرح 7 آخرين، وتدمير مبنى سكني في بلدة جبشيت، ومقتل 4 آخرين، وجرح 6، إضافة إلى تدمير مبنى سكني في بلدة تول، وكذلك مقتل مواطنين اثنين في بلدة حاروف، وتدمير منزل.

كما استهدفت مسيّرة معادية دراجة نارية في بلدة صريفا-قضاء صور، ما أدى إلى إصابة شخص.

وأغار الطيران الحربي المعادي مستهدفاً بلدة السلطانية، في قضاء النبطية، وبلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل.

إلى ذلك، قصفت مدفعية العدو أطراف زوطر الشرقية وميفدون بقضاء النبطية، بلدة بيوت السياد في قضاء صور، وقرى القطاع الغربي في قضاء صور، وبلدة كونين في قضاء بنت جبيل.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في السادس عشر من نيسان الجاري، ما يزيد من حدة التوتر، ويهدد بتقويض الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار في المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس ارتفاع عدد الضحايا، جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الـ 2 من آذار الماضي إلى 2576 قتيلاً و 7962جريحاً.

الدفاع المدني السعودي: إصابة 4 مقيمين إثر سقوط شظايا صاروخ على حي سكني بالرياض
مصرع 39 شخصاً وإصابة العشرات بانفجار شاحنة وقود وسط نيجيريا
المجلس الأوروبي يمدد العملية البحرية الأوروبية بمياه البحر الأحمر عاماً آخر
مصرع 61 شخصاً جراء حريق ضخم بمحافظة واسط العراقية
السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي إقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية
