الحافلة الثقافية.. قصص وألعاب لترسيخ الانتماء لدى الأطفال

086A3339 الحافلة الثقافية.. قصص وألعاب لترسيخ الانتماء لدى الأطفال

دمشق-سانا

احتضن المركز الثقافي العربي في المزة مساء اليوم الخميس فعالية تربوية تفاعلية موجّهة للأطفال، جمعت بين التعليم والترفيه ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية وترسيخ الهوية الثقافية لدى الفئة العمرية بين 8 و14 عاماً، بمشاركة مؤسسات معنية بالتعليم والتمكين.

086A3321 الحافلة الثقافية.. قصص وألعاب لترسيخ الانتماء لدى الأطفال

وتخلّل النشاط جلسات لقراءة قصص تربوية هادفة، وألعاب تفاعلية، وورشات تلوين تعرّف الأطفال بمعالم بلاد الشام وتعمّق لديهم مفاهيم الانتماء والوحدة، إلى جانب أنشطة تركّز على قيم الأمانة والصدق والتسامح عبر أساليب تعليمية تعتمد على المشاركة والتفاعل.

وأوضحت منسقة البرامج والتدريب في مؤسسة التعاون للتنمية المستدامة، حنين الساعور، أن نشاط الحافلة الثقافية يهدف إلى رفع وعي الأطفال بالقيم التربوية والأخلاقية من خلال قصص هادفة وألعاب مبتكرة، مثل لعبة الذاكرة والبازل المستندتين إلى معالم أثرية من سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، إضافة إلى دفتر تلوين يعرّف الأطفال بتاريخ هذه المعالم أثناء ممارسة النشاط.

086A3343 الحافلة الثقافية.. قصص وألعاب لترسيخ الانتماء لدى الأطفال

من جهته، أكد الأستاذ حمزة محمود مشلوط أن مؤسسة تاج للتمكين والتعليم تتعاون مع مؤسسة الرواد للثقافة لتقديم نموذج تعليمي تفاعلي يعزز القيم والأخلاق عبر القصص والمواقف العملية، مشيراً إلى أن وجود كوادر تعليمية من المؤسستين يسهم في تبادل الخبرات وتقديم تجربة تعليمية أكثر فائدة للأطفال.

وتأتي هذه الفعالية ضمن أنشطة وزارة الثقافة ومديرياتها الرامية إلى دعم المبادرات الثقافية والتربوية، وتعزيز البرامج التي تسهم في بناء وعي الأطفال وترسيخ هويتهم الثقافية وقيمهم المجتمعية.

086A3325 الحافلة الثقافية.. قصص وألعاب لترسيخ الانتماء لدى الأطفال
086A3336 الحافلة الثقافية.. قصص وألعاب لترسيخ الانتماء لدى الأطفال
086A3358 الحافلة الثقافية.. قصص وألعاب لترسيخ الانتماء لدى الأطفال
086A3366 الحافلة الثقافية.. قصص وألعاب لترسيخ الانتماء لدى الأطفال
086A3374 الحافلة الثقافية.. قصص وألعاب لترسيخ الانتماء لدى الأطفال
086A3378 الحافلة الثقافية.. قصص وألعاب لترسيخ الانتماء لدى الأطفال
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