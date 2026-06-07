اغتيال صحفي كولومبي رغم خضوعه للحماية الحكومية على الحدود مع فنزويلا

بوغوتا-سانا‏

قُتل صحفي كولومبي برصاص مسلح مجهول في منطقة حدودية مع فنزويلا، رغم ‏خضوعه لبرنامج حماية حكومي بعد تلقيه تهديدات متكررة بسبب نشاطه المهني.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن ديوان المظالم الكولومبي، وهو هيئة عامة معنية ‏بحماية حقوق الإنسان، قوله في بيان أمس السبت: إن الصحفي كريستيان هيريرا ‏تعرض لإطلاق نار من قبل مسلح كان يستقل دراجة نارية، ما أدى إلى إصابته ‏بجروح خطيرة توفي على إثرها لاحقاً في المستشفى.‏

وأكد البيان أن “العنف يضرب الصحافة في كولومبيا مرة أخرى”، مشيراً إلى أن ‏هيريرا عُرف بتغطيته قضايا الجريمة المنظمة والفساد والإفلات من العقاب، إضافة ‏إلى متابعته التطورات الأمنية في منطقة كاتاتومبو الحدودية، التي تشهد منذ سنوات ‏نشاطاً لمجموعات مسلحة، وعمليات تهريب وصراعات بين فصائل متنافسة.‏

وكان هيريرا عضواً في مجلس إدارة “مؤسسة حرية الصحافة” بمدينة كوكوتا ‏شمال شرق كولومبيا، وتعرض خلال السنوات الماضية لتهديدات متكررة دفعت ‏السلطات إلى توفير إجراءات حماية خاصة له، إلا أنها لم تحل دون اغتياله.‏

ووفقاً لمنظمات حقوقية، قُتل نحو 170 صحفياً في كولومبيا منذ عام 1977، فيما ‏تتواصل الدعوات لتعزيز إجراءات حماية الإعلاميين، ومحاسبة المسؤولين عن ‏استهدافهم.‏