اغتيال صحفي كولومبي رغم خضوعه للحماية الحكومية على الحدود مع فنزويلا

بوغوتا-سانا
قُتل صحفي كولومبي برصاص مسلح مجهول في منطقة حدودية مع فنزويلا، رغم خضوعه لبرنامج حماية حكومي بعد تلقيه تهديدات متكررة بسبب نشاطه المهني.
ونقلت وكالة فرانس برس عن ديوان المظالم الكولومبي، وهو هيئة عامة معنية بحماية حقوق الإنسان، قوله في بيان أمس السبت: إن الصحفي كريستيان هيريرا تعرض لإطلاق نار من قبل مسلح كان يستقل دراجة نارية، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة توفي على إثرها لاحقاً في المستشفى.
وأكد البيان أن “العنف يضرب الصحافة في كولومبيا مرة أخرى”، مشيراً إلى أن هيريرا عُرف بتغطيته قضايا الجريمة المنظمة والفساد والإفلات من العقاب، إضافة إلى متابعته التطورات الأمنية في منطقة كاتاتومبو الحدودية، التي تشهد منذ سنوات نشاطاً لمجموعات مسلحة، وعمليات تهريب وصراعات بين فصائل متنافسة.
وكان هيريرا عضواً في مجلس إدارة “مؤسسة حرية الصحافة” بمدينة كوكوتا شمال شرق كولومبيا، وتعرض خلال السنوات الماضية لتهديدات متكررة دفعت السلطات إلى توفير إجراءات حماية خاصة له، إلا أنها لم تحل دون اغتياله.
ووفقاً لمنظمات حقوقية، قُتل نحو 170 صحفياً في كولومبيا منذ عام 1977، فيما تتواصل الدعوات لتعزيز إجراءات حماية الإعلاميين، ومحاسبة المسؤولين عن استهدافهم.